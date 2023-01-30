В областном суде пересмотрят дело сбежавшего за границу курганца

31 января 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

Курганская прокуратура просит ужесточить приговор по делу о мошенничестве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганский областной суд поступила апелляция по делу о мошенничестве бывшего руководителя федерации футбола Евгения Рассказова, который в настоящее время скрывается за границей и находится в розыске. Данные размещены на сайте организации. «Уголовные дела — апелляция. Рассказов Евгений Алексеевич. Перечень статей — ст. 159 ч.3; ст. 159 ч.3; ст. 159 ч.3; ст. 159 ч.3; ст. 159 ч.3», — приводится информация по делу. Рассмотрение апелляции назначено на 21 февраля. По данным адвоката Рассказова, апелляцию на приговор подала сторона обвинения. Прокуратура просит ужесточить наказание. В декабре прошлого года Рассказов был признан виновным в присвоении денег, выделенных на спортивные мероприятия. Ущерб составил более 229 тысяч рублей. Его приговорили к условному сроку в виде 2,5 года лишения свободы и штрафу в размере 100 тысяч рублей. Также Рассказов несколько раз не явился на другой суд, где он проходит обвиняемым по делу о мошенничестве вместе с бывшим пиарщиком курганского губернатора Александром Тетериным. После того как стало известно, что бывший о подписке о невыезде Рассказов выехал за границу, его объявили в розыск. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура попросила наложить арест на имущество и счета подсудимого по делу о мошенничестве Александра Тетерина. Экс-пиарщик курганского губернатора является обвиняемым вместе с Рассказовым по делу о мошенничестве на сумму 447 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганский областной суд поступила апелляция по делу о мошенничестве бывшего руководителя федерации футбола Евгения Рассказова, который в настоящее время скрывается за границей и находится в розыске. Данные размещены на сайте организации. «Уголовные дела — апелляция. Рассказов Евгений Алексеевич. Перечень статей — ст. 159 ч.3; ст. 159 ч.3; ст. 159 ч.3; ст. 159 ч.3; ст. 159 ч.3», — приводится информация по делу. Рассмотрение апелляции назначено на 21 февраля. По данным адвоката Рассказова, апелляцию на приговор подала сторона обвинения. Прокуратура просит ужесточить наказание. В декабре прошлого года Рассказов был признан виновным в присвоении денег, выделенных на спортивные мероприятия. Ущерб составил более 229 тысяч рублей. Его приговорили к условному сроку в виде 2,5 года лишения свободы и штрафу в размере 100 тысяч рублей. Также Рассказов несколько раз не явился на другой суд, где он проходит обвиняемым по делу о мошенничестве вместе с бывшим пиарщиком курганского губернатора Александром Тетериным. После того как стало известно, что бывший о подписке о невыезде Рассказов выехал за границу, его объявили в розыск. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура попросила наложить арест на имущество и счета подсудимого по делу о мошенничестве Александра Тетерина. Экс-пиарщик курганского губернатора является обвиняемым вместе с Рассказовым по делу о мошенничестве на сумму 447 тысяч рублей.