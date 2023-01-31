Тюменец засудил компанию депутата облдумы на полмиллиона рублей

Работодатель не захотел добровольно возместить сотруднику моральный ущерб и мужчина отсудил деньги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший сотрудник филиала компании «Мостострой-11», которой руководит депутат Тюменской областной думы Николай Руссу, отсудил у работодателя 500 тысяч рублей морального ущерба за травму, полученную на производстве. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Суд удовлетворил иск прокуратуры в интересах Александра К. к АО „Мостострой-11“ и взыскал с предприятия 500 000 рублей компенсации. Мужчина работал арматурщиком в филиале компании. 18 августа он с почти двухметровой высоты упал в камеру для бетонирования железобетонных балок, получив тяжелую травму», — рассказали URA.RU в пресс-службе судов.

При падении мужчина получил черепно-мозговую травму и ушиб мозга, перелом костей затылка и контузию. После случившегося пострадавший мужчина все еще вынужден проходить лечение и реабилитацию, имеет физические ограничения. При этом расследование ЧП показало, что вина за происшествие лежит на работодателе, однако до суда компания отказывалась добровольно возмещать мужчине моральный вред.

Генеральным директором АО «Мостострой-11» является депутат областной думы Николай Руссу. Как ранее писало URA.RU, это не первое ЧП, случившееся с работником предприятия по вине работодателя. Так, в июле 2022 года водитель крана, работавшая в филиале предприятия, погибла после падения техники из-за сильного ветра.