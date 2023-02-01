Силовики помогли сыну погибшего на СВО тюменца получить пенсию от государства

Папа малолетнего ребенка уехал на СВО и погиб, не успев официально стать отцом мальчика Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Малолетний сын погибшего на СВО жителя Тюменской области не мог получать пенсию по потере кормильца, так как был зарегистрирован только на свою мать. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Казанского районного суда региона. Прокуратура помогла малолетнему мальчику получить полагающуюся от государства помощь.

«Брак между гражданином И. и гражданкой А. был зарегистрирован по национальным обычаям, в ЗАГСе отношения они не оформили. Последний (седьмой) ребенок в семье родился в мае 2022 года. Отец в это время был на вахте, поэтому мать зарегистрировала его самостоятельно. Вскоре отец подписал контракт и уехал в Донбасс, где погиб спустя три месяца», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Из-за того, что малолетний ребенок не был записан на отца, мальчик не имел права на господдержку — пенсию по потере кормильца. Чтобы исправить ситуацию, прокуратура обратилась в суд с иском. В процессе было установлено, что погибший военный при жизни признавал себя отцом ребенка, поэтому мальчику назначили все положенные выплаты.