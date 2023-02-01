01 февраля 2023

Тюменский губернатор отчитался о планах перед Хуснуллиным

В Тюменской области заменят 134 километра коммунальных сетей по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры»
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на форуме
Марат Хуснуллин выслушал планы тюменского губернатора Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор доложил о планах развития коммунальной инфраструктуры зампреду правительства РФ Марату Хуснуллину. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«134 км коммунальных сетей, две котельные и водопроводную насосную станцию заменим и построим в регионе по программе „Модернизация коммунальной инфраструктуры“. Планы обсудили сегодня на совещании, которое провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин», — сообщает Моор.

Глава региона также раскрыл, какие муниципалитеты охватит программа в ближайшие два года. «Программа в Тюменской области охватит пять муниципалитетов: города Тюмень, Тобольск, Ишим, Заводоуковский городской округ и Тюменский район. После завершения всех работ улучшится качество предоставляемых услуг почти для 23 000 человек», — говорится в публикации.

Сообщается, что направленные средства составят частные инвестиции. Часть денег возьмут из Фонда развития территорий.

Ранее Александр Моор сообщал о резком увеличении числа инвесторов в Тюменской области. По его словам, рост в 2022 году составил 40% по сравнению с предыдущим годом.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор доложил о планах развития коммунальной инфраструктуры зампреду правительства РФ Марату Хуснуллину. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «134 км коммунальных сетей, две котельные и водопроводную насосную станцию заменим и построим в регионе по программе „Модернизация коммунальной инфраструктуры“. Планы обсудили сегодня на совещании, которое провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин», — сообщает Моор. Глава региона также раскрыл, какие муниципалитеты охватит программа в ближайшие два года. «Программа в Тюменской области охватит пять муниципалитетов: города Тюмень, Тобольск, Ишим, Заводоуковский городской округ и Тюменский район. После завершения всех работ улучшится качество предоставляемых услуг почти для 23 000 человек», — говорится в публикации. Сообщается, что направленные средства составят частные инвестиции. Часть денег возьмут из Фонда развития территорий. Ранее Александр Моор сообщал о резком увеличении числа инвесторов в Тюменской области. По его словам, рост в 2022 году составил 40% по сравнению с предыдущим годом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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