02 февраля 2023

Адвокат топ-менеджера, укравшей полмиллиарда рублей из тюменского банка, просит о ее освобождении

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Калининский суд. Тюмень
Юрист настаивает, что его подзащитная раскаялась и частично возместила ущерб Фото:

Адвокат Инессы Бранденбург, укравшей из тюменского банка более полумиллиарда рублей, попросил освободить его клиентку из зала суда. Об этом со слушания по делу, передает корреспондент агентства URA.RU.

«Моя подзащитная раскаялась в содеянном, приняла меры по частичному возмещению имущественного ущерба. Она не смогла воспользоваться выделенными ей другими участниками денежными средствами в своих интересах. Прошу учесть срок, который она уже отбыла под арестом, и освободить ее из зала суда», — высказался в зале суда адвокат Инессы Бранденбург.

Как ранее писало URA.RU, Инесса Бранденбург в составе организованной группы похитила из тюменского банка более 560 миллионов рублей. Ее задержали в Испании и экстрадировали в Тюмень, где она в настоящее время содержится в СИЗО. В своих показаниях следствию женщина рассказала, где была спрятана часть украденных денег.

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Адвокат Инессы Бранденбург, укравшей из тюменского банка более полумиллиарда рублей, попросил освободить его клиентку из зала суда. Об этом со слушания по делу, передает корреспондент агентства URA.RU. «Моя подзащитная раскаялась в содеянном, приняла меры по частичному возмещению имущественного ущерба. Она не смогла воспользоваться выделенными ей другими участниками денежными средствами в своих интересах. Прошу учесть срок, который она уже отбыла под арестом, и освободить ее из зала суда», — высказался в зале суда адвокат Инессы Бранденбург. Как ранее писало URA.RU, Инесса Бранденбург в составе организованной группы похитила из тюменского банка более 560 миллионов рублей. Ее задержали в Испании и экстрадировали в Тюмень, где она в настоящее время содержится в СИЗО. В своих показаниях следствию женщина рассказала, где была спрятана часть украденных денег.
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