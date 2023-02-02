Адвокат топ-менеджера, укравшей полмиллиарда рублей из тюменского банка, просит о ее освобождении

Юрист настаивает, что его подзащитная раскаялась и частично возместила ущерб Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Адвокат Инессы Бранденбург, укравшей из тюменского банка более полумиллиарда рублей, попросил освободить его клиентку из зала суда. Об этом со слушания по делу, передает корреспондент агентства URA.RU.

«Моя подзащитная раскаялась в содеянном, приняла меры по частичному возмещению имущественного ущерба. Она не смогла воспользоваться выделенными ей другими участниками денежными средствами в своих интересах. Прошу учесть срок, который она уже отбыла под арестом, и освободить ее из зала суда», — высказался в зале суда адвокат Инессы Бранденбург.

Как ранее писало URA.RU, Инесса Бранденбург в составе организованной группы похитила из тюменского банка более 560 миллионов рублей. Ее задержали в Испании и экстрадировали в Тюмень, где она в настоящее время содержится в СИЗО. В своих показаниях следствию женщина рассказала, где была спрятана часть украденных денег.