02 февраля 2023

Мэрию Тобольска заподозрили в нецелевой растрате бюджетных средств

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Виды города. Тобольск, тобольск, администрация тобольского района, тобольская городская дума, городская дума тобольска
Администрацию подозревают в нарушении положений Бюджетного кодекса РФ Фото:

Администрацию города Тобольска (Тюменская область) заподозрили в нецелевом использовании бюджетных средств при покупке жилья для расселения граждан. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Управление федерального казначейства по Тюменской области выявило нарушения положений Бюджетного кодекса РФ в части неправомерного использования денежных средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В связи с этим Управление внесло представление с требованием об их возврате», — сообщает ведомство.

Из материалов дела следует, что администрация города Тобольска приобрела для переселенцев из ветхого жилья квартиры на вторичном рынке и чуть большей площади, чем те, из которых они были переселены. Это, по уверению Управления, противоречит закону.

Мэрия Тобольска не согласилась с результатами проверки и подала иск в суд на Управление. В настоящий момент ходатайство находится на рассмотрении.

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Администрацию города Тобольска (Тюменская область) заподозрили в нецелевом использовании бюджетных средств при покупке жилья для расселения граждан. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Управление федерального казначейства по Тюменской области выявило нарушения положений Бюджетного кодекса РФ в части неправомерного использования денежных средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В связи с этим Управление внесло представление с требованием об их возврате», — сообщает ведомство. Из материалов дела следует, что администрация города Тобольска приобрела для переселенцев из ветхого жилья квартиры на вторичном рынке и чуть большей площади, чем те, из которых они были переселены. Это, по уверению Управления, противоречит закону. Мэрия Тобольска не согласилась с результатами проверки и подала иск в суд на Управление. В настоящий момент ходатайство находится на рассмотрении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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