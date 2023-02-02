Мэрию Тобольска заподозрили в нецелевой растрате бюджетных средств

Администрацию подозревают в нарушении положений Бюджетного кодекса РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Администрацию города Тобольска (Тюменская область) заподозрили в нецелевом использовании бюджетных средств при покупке жилья для расселения граждан. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Управление федерального казначейства по Тюменской области выявило нарушения положений Бюджетного кодекса РФ в части неправомерного использования денежных средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В связи с этим Управление внесло представление с требованием об их возврате», — сообщает ведомство.

Из материалов дела следует, что администрация города Тобольска приобрела для переселенцев из ветхого жилья квартиры на вторичном рынке и чуть большей площади, чем те, из которых они были переселены. Это, по уверению Управления, противоречит закону.

Мэрия Тобольска не согласилась с результатами проверки и подала иск в суд на Управление. В настоящий момент ходатайство находится на рассмотрении.