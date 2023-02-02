02 февраля 2023

Тюменский депутат пожаловался в СК и губернатору на главу района

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. Тюмень, левченко иван
Тюменский коммунист Иван Левченко привлек СК и Моора в конфликт с главой Уватского района Фото:

Депутат Тюменской облдумы Иван Левченко попросил следственный комитет и губернатора Тюменской области провести проверку в отношении главы Уватского района Вячеслава Елизарова. Соответствующие обращения URA.RU предоставил сам парламентарий.

«Глава района Елизаров не контролирует обстановку в районе или умышленно допустил данное нарушение законодательства. Оба варианта ставят вопрос о занятии им данной должности. Прошу Вас дать поручение произвести проверку по данному факту и привлечь виновных к ответственности», — сказано в письме, отправленное депутатом в СК и губернатору.

Агентство направило запросы в СК по Тюменской области и в правительство региона. Ответы на них ожидаются.

Конфликт с депутатом Иваном Левченко разгорелся из-за того, что глава Елизаров отчитался перед депутатами Тюменской облдумы о нулевом населении трех деревень Уватского района: Герасимовки, Калемьяги и Нефедова. Как оказалось позднее, в деревне проживают пять семей. Основываясь на данных Елизарова, депутаты Тюменской облдумы ликвидировали три деревни.

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Депутат Тюменской облдумы Иван Левченко попросил следственный комитет и губернатора Тюменской области провести проверку в отношении главы Уватского района Вячеслава Елизарова. Соответствующие обращения URA.RU предоставил сам парламентарий. «Глава района Елизаров не контролирует обстановку в районе или умышленно допустил данное нарушение законодательства. Оба варианта ставят вопрос о занятии им данной должности. Прошу Вас дать поручение произвести проверку по данному факту и привлечь виновных к ответственности», — сказано в письме, отправленное депутатом в СК и губернатору. Агентство направило запросы в СК по Тюменской области и в правительство региона. Ответы на них ожидаются. Конфликт с депутатом Иваном Левченко разгорелся из-за того, что глава Елизаров отчитался перед депутатами Тюменской облдумы о нулевом населении трех деревень Уватского района: Герасимовки, Калемьяги и Нефедова. Как оказалось позднее, в деревне проживают пять семей. Основываясь на данных Елизарова, депутаты Тюменской облдумы ликвидировали три деревни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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