Тюменский депутат пожаловался в СК и губернатору на главу района

03 февраля 2023 в 18:29 Размер текста - 17 +

Тюменский коммунист Иван Левченко привлек СК и Моора в конфликт с главой Уватского района Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Депутат Тюменской облдумы Иван Левченко попросил следственный комитет и губернатора Тюменской области провести проверку в отношении главы Уватского района Вячеслава Елизарова. Соответствующие обращения URA.RU предоставил сам парламентарий. «Глава района Елизаров не контролирует обстановку в районе или умышленно допустил данное нарушение законодательства. Оба варианта ставят вопрос о занятии им данной должности. Прошу Вас дать поручение произвести проверку по данному факту и привлечь виновных к ответственности», — сказано в письме, отправленное депутатом в СК и губернатору. Агентство направило запросы в СК по Тюменской области и в правительство региона. Ответы на них ожидаются. Конфликт с депутатом Иваном Левченко разгорелся из-за того, что глава Елизаров отчитался перед депутатами Тюменской облдумы о нулевом населении трех деревень Уватского района: Герасимовки, Калемьяги и Нефедова. Как оказалось позднее, в деревне проживают пять семей. Основываясь на данных Елизарова, депутаты Тюменской облдумы ликвидировали три деревни.

Депутат Тюменской облдумы Иван Левченко попросил следственный комитет и губернатора Тюменской области провести проверку в отношении главы Уватского района Вячеслава Елизарова. Соответствующие обращения URA.RU предоставил сам парламентарий. «Глава района Елизаров не контролирует обстановку в районе или умышленно допустил данное нарушение законодательства. Оба варианта ставят вопрос о занятии им данной должности. Прошу Вас дать поручение произвести проверку по данному факту и привлечь виновных к ответственности», — сказано в письме, отправленное депутатом в СК и губернатору. Агентство направило запросы в СК по Тюменской области и в правительство региона. Ответы на них ожидаются. Конфликт с депутатом Иваном Левченко разгорелся из-за того, что глава Елизаров отчитался перед депутатами Тюменской облдумы о нулевом населении трех деревень Уватского района: Герасимовки, Калемьяги и Нефедова. Как оказалось позднее, в деревне проживают пять семей. Основываясь на данных Елизарова, депутаты Тюменской облдумы ликвидировали три деревни.