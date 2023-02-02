Тюменский депутат пожаловался в СК и губернатору на главу района

Депутат Тюменской облдумы Иван Левченко попросил следственный комитет и губернатора Тюменской области провести проверку в отношении главы Уватского района Вячеслава Елизарова. Соответствующие обращения URA.RU предоставил сам парламентарий.
«Глава района Елизаров не контролирует обстановку в районе или умышленно допустил данное нарушение законодательства. Оба варианта ставят вопрос о занятии им данной должности. Прошу Вас дать поручение произвести проверку по данному факту и привлечь виновных к ответственности», — сказано в письме, отправленное депутатом в СК и губернатору.
Агентство направило запросы в СК по Тюменской области и в правительство региона. Ответы на них ожидаются.
Конфликт с депутатом Иваном Левченко разгорелся из-за того, что глава Елизаров отчитался перед депутатами Тюменской облдумы о нулевом населении трех деревень Уватского района: Герасимовки, Калемьяги и Нефедова. Как оказалось позднее, в деревне проживают пять семей. Основываясь на данных Елизарова, депутаты Тюменской облдумы ликвидировали три деревни.
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