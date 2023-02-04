04 февраля 2023
03 февраля 2023

В Тюменской области пропала женщина со шрамом на лбу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Курган, снег, зима, непогода, холод, женщина, климат, погода
Последний раз девушка выходила на связь 2 февраля Фото:

В Тобольске Тюменской области пропала 32-летняя женщина. Последний раз она выходила на связь с родными 2 февраля. О пропаже девушки сообщили ее близкие в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал человек! Жернова Ксения, 1991 года рождения. На связь не выходит со 2 февраля 2023 года», — сообщается в группе.

Девушка была одета в черный пуховик, серые штаны и шарф. Также на лбу у девушки есть шрам. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят позвонить по телефону 8-912-999-67-30.

Девушка пропала 2 февраля 2023 года
Фото:

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В Тобольске Тюменской области пропала 32-летняя женщина. Последний раз она выходила на связь с родными 2 февраля. О пропаже девушки сообщили ее близкие в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте». «Пропал человек! Жернова Ксения, 1991 года рождения. На связь не выходит со 2 февраля 2023 года», — сообщается в группе. Девушка была одета в черный пуховик, серые штаны и шарф. Также на лбу у девушки есть шрам. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят позвонить по телефону 8-912-999-67-30.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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