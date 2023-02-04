Последний раз девушка выходила на связь 2 февраля Фото: Екатерина Сычкова

В Тобольске Тюменской области пропала 32-летняя женщина. Последний раз она выходила на связь с родными 2 февраля. О пропаже девушки сообщили ее близкие в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал человек! Жернова Ксения, 1991 года рождения. На связь не выходит со 2 февраля 2023 года», — сообщается в группе.

Девушка была одета в черный пуховик, серые штаны и шарф. Также на лбу у девушки есть шрам. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят позвонить по телефону 8-912-999-67-30.