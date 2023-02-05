Жительница Тюмени пыталась избавиться от кредитов, обвиняя мошенников

06 февраля 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

В добавок к кредитным обязательствам жительницу Тюмени ждет уголовная статья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Тюмени пыталась избавиться от кредитных обязательств, заявив в полицию, что займы на ее имя взяли мошенники. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «В октябре 2022 года обвиняемая обратилась в дежурную часть одного из отделов полиции г. Тюмени и подала заявление о том, что неизвестное лицо оформило на ее имя кредиты и займы в различных финансовых организациях. Проверка показала, что женщина сама заключила договоры займа в микрофинансовых организациях и имеет по ним задолженность», — говорится в сообщении. По версии прокуратуры, женщина обратилась в полицию, чтобы уклониться от выплаты кредитов и процентов по ним. Прежде чем обман открылся, сотрудники полиции успели провести проверки в поиске несуществующих виновных. Это нарушило нормальную деятельность отдела полиции. Теперь женщине предстоит предстать перед судом. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени задержали мужчину, который помогал мошенникам отбирать деньги у пенсионеров. А недавно жители города стали массово жаловаться на новый вид мошенничества.

Жительница Тюмени пыталась избавиться от кредитных обязательств, заявив в полицию, что займы на ее имя взяли мошенники. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «В октябре 2022 года обвиняемая обратилась в дежурную часть одного из отделов полиции г. Тюмени и подала заявление о том, что неизвестное лицо оформило на ее имя кредиты и займы в различных финансовых организациях. Проверка показала, что женщина сама заключила договоры займа в микрофинансовых организациях и имеет по ним задолженность», — говорится в сообщении. По версии прокуратуры, женщина обратилась в полицию, чтобы уклониться от выплаты кредитов и процентов по ним. Прежде чем обман открылся, сотрудники полиции успели провести проверки в поиске несуществующих виновных. Это нарушило нормальную деятельность отдела полиции. Теперь женщине предстоит предстать перед судом. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени задержали мужчину, который помогал мошенникам отбирать деньги у пенсионеров. А недавно жители города стали массово жаловаться на новый вид мошенничества.