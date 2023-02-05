05 февраля 2023
04 февраля 2023

Жительница Тюмени пыталась избавиться от кредитов, обвиняя мошенников

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Александру Кузнецову в суде Центрального района. Челябинск, замок, тюрьма, решетка, суд, клетка
В добавок к кредитным обязательствам жительницу Тюмени ждет уголовная статья Фото:

Жительница Тюмени пыталась избавиться от кредитных обязательств, заявив в полицию, что займы на ее имя взяли мошенники. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«В октябре 2022 года обвиняемая обратилась в дежурную часть одного из отделов полиции г. Тюмени и подала заявление о том, что неизвестное лицо оформило на ее имя кредиты и займы в различных финансовых организациях. Проверка показала, что женщина сама заключила договоры займа в микрофинансовых организациях и имеет по ним задолженность», — говорится в сообщении.

По версии прокуратуры, женщина обратилась в полицию, чтобы уклониться от выплаты кредитов и процентов по ним. Прежде чем обман открылся, сотрудники полиции успели провести проверки в поиске несуществующих виновных. Это нарушило нормальную деятельность отдела полиции. Теперь женщине предстоит предстать перед судом.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени задержали мужчину, который помогал мошенникам отбирать деньги у пенсионеров. А недавно жители города стали массово жаловаться на новый вид мошенничества.

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Жительница Тюмени пыталась избавиться от кредитных обязательств, заявив в полицию, что займы на ее имя взяли мошенники. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «В октябре 2022 года обвиняемая обратилась в дежурную часть одного из отделов полиции г. Тюмени и подала заявление о том, что неизвестное лицо оформило на ее имя кредиты и займы в различных финансовых организациях. Проверка показала, что женщина сама заключила договоры займа в микрофинансовых организациях и имеет по ним задолженность», — говорится в сообщении. По версии прокуратуры, женщина обратилась в полицию, чтобы уклониться от выплаты кредитов и процентов по ним. Прежде чем обман открылся, сотрудники полиции успели провести проверки в поиске несуществующих виновных. Это нарушило нормальную деятельность отдела полиции. Теперь женщине предстоит предстать перед судом. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени задержали мужчину, который помогал мошенникам отбирать деньги у пенсионеров. А недавно жители города стали массово жаловаться на новый вид мошенничества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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