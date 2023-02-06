ЛДПР в Тюмени забирает предвыборную повестку у КПРФ и эсеров

07 февраля 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

ЛДПР сделает проблемы ЖКХ предвыборной программой Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменское региональное отделение ЛДПР намерено забрать себе предвыборную повестку, завязанную на проблемах ЖКХ. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. При этом от проблемной повестки, по словам инсайдера, планируется отодвинуть КПРФ и «Справедливую Россию — За правду». Анонс широкого обсуждения вопросов ЖКХ появился в паблике реготделения ЛДПР в соцсети «ВКонтакте». «Проблемы с качеством услуг ЖКХ, какие субсидии и льготы по ЖКУ есть в том или ином регионе, какой существует порядок получения и подтверждения права на субсидию — эти и многие другие вопросы обсудят в рамках общественного обсуждения в формате круглого стола „Поддержка населения в части оплаты коммунальных услуг“, который пройдет 17 февраля на площадке Тюменской областной думы», — говорится в сообщении. По словам источника агентства, вопросы ЖКХ станут по сути предвыборной платформой партии в регионах, в Тюменской области, в том числе. «Это попытка забрать под себя блок острых вопросов, в обход КПРФ и СРЗП, которые привыкли перед выборами „качать“ подобную повестку. Тема ЖКХ удобна еще и тем, что на ней можно прослыть оппозицией, не вступая в политическую конфронтацию с властями», — рассказал инсайдер. Заместитель регионального координатора ЛДПР по идеологической работе Иван Вершинин в разговоре с URA.RU подтвердил, что обсуждение проблем ЖКХ в регионах инициировано лидером партии Леонидом Слуцким. «Мы знаем, что население обеспокоено ростом тарифов, состоянием коммунальных сетей, качеством работы коммунальных служб. Но в отличие от других коллег, мы планируем не просто „покричать“, а выработать реально исполнимые рекомендации для органов власти, включая изменение нормативной базы», — прокомментировал политик. В 2023 году в Тюменской области намечены выборы губернатора и городской думы Тюмени. Кроме того, в регионе пройдут довыборы как минимум на два вакантных места в областной думе после отставок депутатов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменское региональное отделение ЛДПР намерено забрать себе предвыборную повестку, завязанную на проблемах ЖКХ. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. При этом от проблемной повестки, по словам инсайдера, планируется отодвинуть КПРФ и «Справедливую Россию — За правду». Анонс широкого обсуждения вопросов ЖКХ появился в паблике реготделения ЛДПР в соцсети «ВКонтакте». «Проблемы с качеством услуг ЖКХ, какие субсидии и льготы по ЖКУ есть в том или ином регионе, какой существует порядок получения и подтверждения права на субсидию — эти и многие другие вопросы обсудят в рамках общественного обсуждения в формате круглого стола „Поддержка населения в части оплаты коммунальных услуг“, который пройдет 17 февраля на площадке Тюменской областной думы», — говорится в сообщении. По словам источника агентства, вопросы ЖКХ станут по сути предвыборной платформой партии в регионах, в Тюменской области, в том числе. «Это попытка забрать под себя блок острых вопросов, в обход КПРФ и СРЗП, которые привыкли перед выборами „качать“ подобную повестку. Тема ЖКХ удобна еще и тем, что на ней можно прослыть оппозицией, не вступая в политическую конфронтацию с властями», — рассказал инсайдер. Заместитель регионального координатора ЛДПР по идеологической работе Иван Вершинин в разговоре с URA.RU подтвердил, что обсуждение проблем ЖКХ в регионах инициировано лидером партии Леонидом Слуцким. «Мы знаем, что население обеспокоено ростом тарифов, состоянием коммунальных сетей, качеством работы коммунальных служб. Но в отличие от других коллег, мы планируем не просто „покричать“, а выработать реально исполнимые рекомендации для органов власти, включая изменение нормативной базы», — прокомментировал политик. В 2023 году в Тюменской области намечены выборы губернатора и городской думы Тюмени. Кроме того, в регионе пройдут довыборы как минимум на два вакантных места в областной думе после отставок депутатов.