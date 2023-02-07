07 февраля 2023
06 февраля 2023

В бизнес-центре Нового Уренгоя сменился руководитель. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по социальной политике. Курган, чиновница, совещание, заседание, монитор, шариковая ручка
Альфия Мухаметчина стала директором бизнес-центра Фото:

Должность директора в центре «Мой бизнес» в Новом Уренгое (ЯНАО) заняла Альфия Мухаметчина. Экс-руководитель Вадим Мясников написал заявление на увольнение по собственному желанию, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного центра «Мой бизнес».

«На должность руководителя заступила Мухаметчина Альфия Зуфаровна. К обязанностям она приступила в ноябре прошлого года», — уточнили там. В пресс-службе добавили, что новый директор из Нового Уренгоя.

Ранее источник URA.RU сообщал, что Вадим Мясников ушел с должности, потому что не справился с обязанностями. По информации инсайдера, экс-руководитель уехал обратно в Татарстан.

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Должность директора в центре «Мой бизнес» в Новом Уренгое (ЯНАО) заняла Альфия Мухаметчина. Экс-руководитель Вадим Мясников написал заявление на увольнение по собственному желанию, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного центра «Мой бизнес». «На должность руководителя заступила Мухаметчина Альфия Зуфаровна. К обязанностям она приступила в ноябре прошлого года», — уточнили там. В пресс-службе добавили, что новый директор из Нового Уренгоя. Ранее источник URA.RU сообщал, что Вадим Мясников ушел с должности, потому что не справился с обязанностями. По информации инсайдера, экс-руководитель уехал обратно в Татарстан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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