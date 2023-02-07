В бизнес-центре Нового Уренгоя сменился руководитель. Инсайд URA.RU подтвердился

08 февраля 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

Альфия Мухаметчина стала директором бизнес-центра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Должность директора в центре «Мой бизнес» в Новом Уренгое (ЯНАО) заняла Альфия Мухаметчина. Экс-руководитель Вадим Мясников написал заявление на увольнение по собственному желанию, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного центра «Мой бизнес». «На должность руководителя заступила Мухаметчина Альфия Зуфаровна. К обязанностям она приступила в ноябре прошлого года», — уточнили там. В пресс-службе добавили, что новый директор из Нового Уренгоя. Ранее источник URA.RU сообщал, что Вадим Мясников ушел с должности, потому что не справился с обязанностями. По информации инсайдера, экс-руководитель уехал обратно в Татарстан.



Должность директора в центре «Мой бизнес» в Новом Уренгое (ЯНАО) заняла Альфия Мухаметчина. Экс-руководитель Вадим Мясников написал заявление на увольнение по собственному желанию, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного центра «Мой бизнес». «На должность руководителя заступила Мухаметчина Альфия Зуфаровна. К обязанностям она приступила в ноябре прошлого года», — уточнили там. В пресс-службе добавили, что новый директор из Нового Уренгоя. Ранее источник URA.RU сообщал, что Вадим Мясников ушел с должности, потому что не справился с обязанностями. По информации инсайдера, экс-руководитель уехал обратно в Татарстан.