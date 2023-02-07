Семья из ЯНАО выиграла путевку в Дубай за покупку машины

Семья из ЯНАО сможет посетить Дубай благодаря покупке машины Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Семья из Нового Уренгоя (ЯНАО) Владислав и Анастасия Сибиревы выиграли две путевки в Дубай за покупку автомобиля. Об этом сообщил руководитель отдела продаж Игорь Слободенюк в группе «Chery Альянс-Моторс Сургут» во «ВКонтакте».

«Сегодня в прямом эфире „О, Сургут!“ мы подвели итоги двухмесячной акции и разыграли поездку на двоих в Дубай! Победитель акции „Чери дарит билет в лето“ Сибирев Владислав Олегович, он купил прекрасный автомобиль Chery Tiggo 7 pro 06.01.2023», — сообщил Слободенюк.

Корреспонденту победитель рассказал, что это его первый выигрыш. «Когда мы покупали машину, нам выдали несколько билетов согласно классу машины и сказали, что мы участвуем в розыгрыше. Когда мне позвонили в прямом эфире и сказали, что мы выиграли путевки в Дубай, я не мог поверить своим ушам», — рассказал Сибирев. О том, когда и на сколько семья полетит отдыхать пока не известно. Отмечается, что торжественное вручение сертификата будет в конце февраля.

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