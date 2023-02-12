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Тюменские депутаты устроят рейды по школам

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган, депутат, совещание, чиновник, документы, заседание, папка
Депутаты тюменской гордумы проверят защищенность школ от террористов Фото:

Депутаты Тюменской городской думы объедут школы с проверками, чтобы проконтролировать защищенность учебных заведений от террористов. Имиджевый проект принесет депутатам политические очки перед выборами. Об этом URA.RU на условиях анонимности сообщил источник, близкий к гордуме.

«Они будут проверять запасные выходы, пытаться войти в школу, представляясь родителями, прохожими или кем-то еще, проверяя тем самым работу службы охраны. Этот проект позволит депутатам вписаться в политический трек „безопасность“, стать ревизорами, контролирующими защищенность тюменских детей. Это сильная с электоральной точки зрения позиция. Она положительно скажется на рейтинге одномандатников, желающих переизбраться в новый созыв гордумы», — сообщает инсайдер.

По словам источника, участие в акции примут прежде всего депутаты комиссии по общественному самоуправлению. Планируется охватить порядка 15 школ с разных районов города. По итогам рейдов будет составлена общая сводка. Ориентировочно обходы начнутся с начала марта. Директора школ заранее предупреждаться не будут.

Агентство направило запрос в Тюменскую городскую думу. Ответ на него ожидается.

Ранее тюменские власти рассказывали, как защищают школьников от террористов. В департаменте образования Тюмени уверяли, что школы города безопасны, так как оборудованы турникетами, тревожными кнопками и системой видеонаблюдения.

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Депутаты Тюменской городской думы объедут школы с проверками, чтобы проконтролировать защищенность учебных заведений от террористов. Имиджевый проект принесет депутатам политические очки перед выборами. Об этом URA.RU на условиях анонимности сообщил источник, близкий к гордуме. «Они будут проверять запасные выходы, пытаться войти в школу, представляясь родителями, прохожими или кем-то еще, проверяя тем самым работу службы охраны. Этот проект позволит депутатам вписаться в политический трек „безопасность“, стать ревизорами, контролирующими защищенность тюменских детей. Это сильная с электоральной точки зрения позиция. Она положительно скажется на рейтинге одномандатников, желающих переизбраться в новый созыв гордумы», — сообщает инсайдер. По словам источника, участие в акции примут прежде всего депутаты комиссии по общественному самоуправлению. Планируется охватить порядка 15 школ с разных районов города. По итогам рейдов будет составлена общая сводка. Ориентировочно обходы начнутся с начала марта. Директора школ заранее предупреждаться не будут. Агентство направило запрос в Тюменскую городскую думу. Ответ на него ожидается. Ранее тюменские власти рассказывали, как защищают школьников от террористов. В департаменте образования Тюмени уверяли, что школы города безопасны, так как оборудованы турникетами, тревожными кнопками и системой видеонаблюдения.
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