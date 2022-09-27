Тюменские власти рассказали, как защищают школьников от террористов

28 сентября 2022 в 07:59 Размер текста - 17 +

Одной из мер безопасности назвали возможность быстрого вызова Росгвардии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Школы Тюмени имеют достаточную степень антитеррористической защищенности благодаря турникетам, сигнализации, видеонаблюдению и другим мерам безопасности. Уверенность в этом выразил начальник отдела материально-технического развития образовательных учреждений департамента образования администрации города Анатолий Иванов. Об этом он заявил в ходе телепрограммы на канале «Тюменское время». «Все школы, где физическая возможность имеется, оборудованы турникетами. Обучающимся выданы пропускные карточки. Все школы оснащены кнопками тревожной сигнализации с вызовом Росгвардии. Также имеются системы видеонаблюдения в достаточном количестве», — рассказал Иванов. По его словам, город тратит десятки миллионов рублей на повышение безопасности в школах. Бюджет также выделяется на обновление освещения и ограждений территории образовательных учреждений. Ранее URA.RU сообщало, что в Ижевской школе бывший ученик открыл стрельбу. В результате трагедии погибли 17 человек. Губернатор Курганской области Вадим Шумков принес свои соболезнования семьям погибших. После этого в учебных заведениях Кургана усилили меры безопасности.

Школы Тюмени имеют достаточную степень антитеррористической защищенности благодаря турникетам, сигнализации, видеонаблюдению и другим мерам безопасности. Уверенность в этом выразил начальник отдела материально-технического развития образовательных учреждений департамента образования администрации города Анатолий Иванов. Об этом он заявил в ходе телепрограммы на канале «Тюменское время». «Все школы, где физическая возможность имеется, оборудованы турникетами. Обучающимся выданы пропускные карточки. Все школы оснащены кнопками тревожной сигнализации с вызовом Росгвардии. Также имеются системы видеонаблюдения в достаточном количестве», — рассказал Иванов. По его словам, город тратит десятки миллионов рублей на повышение безопасности в школах. Бюджет также выделяется на обновление освещения и ограждений территории образовательных учреждений. Ранее URA.RU сообщало, что в Ижевской школе бывший ученик открыл стрельбу. В результате трагедии погибли 17 человек. Губернатор Курганской области Вадим Шумков принес свои соболезнования семьям погибших. После этого в учебных заведениях Кургана усилили меры безопасности.