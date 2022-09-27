27 сентября 2022
26 сентября 2022

Тюменские власти рассказали, как защищают школьников от террористов

© Служба новостей «URA.RU»
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Установка видеокамер и систем безопасности в школе. Челябинск, видеонаблюдение, видеокамера, пост охраны, система безопасности, охрана
Одной из мер безопасности назвали возможность быстрого вызова Росгвардии Фото:

Школы Тюмени имеют достаточную степень антитеррористической защищенности благодаря турникетам, сигнализации, видеонаблюдению и другим мерам безопасности. Уверенность в этом выразил начальник отдела материально-технического развития образовательных учреждений департамента образования администрации города Анатолий Иванов. Об этом он заявил в ходе телепрограммы на канале «Тюменское время».

«Все школы, где физическая возможность имеется, оборудованы турникетами. Обучающимся выданы пропускные карточки. Все школы оснащены кнопками тревожной сигнализации с вызовом Росгвардии. Также имеются системы видеонаблюдения в достаточном количестве», — рассказал Иванов.

По его словам, город тратит десятки миллионов рублей на повышение безопасности в школах. Бюджет также выделяется на обновление освещения и ограждений территории образовательных учреждений.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ижевской школе бывший ученик открыл стрельбу. В результате трагедии погибли 17 человек. Губернатор Курганской области Вадим Шумков принес свои соболезнования семьям погибших. После этого в учебных заведениях Кургана усилили меры безопасности.

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Школы Тюмени имеют достаточную степень антитеррористической защищенности благодаря турникетам, сигнализации, видеонаблюдению и другим мерам безопасности. Уверенность в этом выразил начальник отдела материально-технического развития образовательных учреждений департамента образования администрации города Анатолий Иванов. Об этом он заявил в ходе телепрограммы на канале «Тюменское время». «Все школы, где физическая возможность имеется, оборудованы турникетами. Обучающимся выданы пропускные карточки. Все школы оснащены кнопками тревожной сигнализации с вызовом Росгвардии. Также имеются системы видеонаблюдения в достаточном количестве», — рассказал Иванов. По его словам, город тратит десятки миллионов рублей на повышение безопасности в школах. Бюджет также выделяется на обновление освещения и ограждений территории образовательных учреждений. Ранее URA.RU сообщало, что в Ижевской школе бывший ученик открыл стрельбу. В результате трагедии погибли 17 человек. Губернатор Курганской области Вадим Шумков принес свои соболезнования семьям погибших. После этого в учебных заведениях Кургана усилили меры безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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