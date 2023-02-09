На тюменской «трассе смерти» погиб пенсионер

По предварительной версии, мужчина переходил дорогу в неположенном месте
На трассе Тюмень—Ханты-Мансийск насмерть сбили пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области. По версии силовиков, мужчина переходил дорогу в неположенном месте.
«83-летний тюменец сбит сегодня в восьмом часу утра на 14-м километре федеральной автодороги Тюмень—Ханты-Мансийск автомобилем „Хендэ Элантра“», — сообщают в ведомстве. Мужчина погиб на месте ДТП.
В настоящий момент обстоятельства дела выясняются. По версии инспекторов, пенсионер переходил дорогу не по пешеходному переходу.
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