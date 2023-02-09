На тюменской «трассе смерти» погиб пенсионер

10 февраля 2023 в 09:37 Размер текста - 17 +

По предварительной версии, мужчина переходил дорогу в неположенном месте Фото: Денис Моргунов © URA.RU На трассе Тюмень—Ханты-Мансийск насмерть сбили пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области. По версии силовиков, мужчина переходил дорогу в неположенном месте. «83-летний тюменец сбит сегодня в восьмом часу утра на 14-м километре федеральной автодороги Тюмень—Ханты-Мансийск автомобилем „Хендэ Элантра“», — сообщают в ведомстве. Мужчина погиб на месте ДТП. В настоящий момент обстоятельства дела выясняются. По версии инспекторов, пенсионер переходил дорогу не по пешеходному переходу.

На трассе Тюмень—Ханты-Мансийск насмерть сбили пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области. По версии силовиков, мужчина переходил дорогу в неположенном месте. «83-летний тюменец сбит сегодня в восьмом часу утра на 14-м километре федеральной автодороги Тюмень—Ханты-Мансийск автомобилем „Хендэ Элантра“», — сообщают в ведомстве. Мужчина погиб на месте ДТП. В настоящий момент обстоятельства дела выясняются. По версии инспекторов, пенсионер переходил дорогу не по пешеходному переходу.