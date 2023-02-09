09 февраля 2023
08 февраля 2023

На тюменской «трассе смерти» погиб пенсионер

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекция по качеству обслуживания дорог. Тюмень, шоссе, трасса, дорога
По предварительной версии, мужчина переходил дорогу в неположенном месте Фото:

На трассе Тюмень—Ханты-Мансийск насмерть сбили пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области. По версии силовиков, мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

«83-летний тюменец сбит сегодня в восьмом часу утра на 14-м километре федеральной автодороги Тюмень—Ханты-Мансийск автомобилем „Хендэ Элантра“», — сообщают в ведомстве. Мужчина погиб на месте ДТП.

В настоящий момент обстоятельства дела выясняются. По версии инспекторов, пенсионер переходил дорогу не по пешеходному переходу.

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На трассе Тюмень—Ханты-Мансийск насмерть сбили пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области. По версии силовиков, мужчина переходил дорогу в неположенном месте. «83-летний тюменец сбит сегодня в восьмом часу утра на 14-м километре федеральной автодороги Тюмень—Ханты-Мансийск автомобилем „Хендэ Элантра“», — сообщают в ведомстве. Мужчина погиб на месте ДТП. В настоящий момент обстоятельства дела выясняются. По версии инспекторов, пенсионер переходил дорогу не по пешеходному переходу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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