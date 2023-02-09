В конце недели в Курганской области значительно понизится температура воздуха и выпадет снег. Прогноз опубликован на сайте Курганской гидрометеослужбы.
«11 февраля — облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью минус 18— минус 23 градуса, днем до -14», — прогнозируют синоптики. Похолодание начнется к вечеру пятницы, 10 февраля.
В начале следующей недели сохранится морозная погода. Падение температуры будет сопровождаться переменчивым ветром. В течение пятницы порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду.
Ранее URA.RU сообщало, что курганцев предупредили о гололедице и осадках в виде снега. Предупреждение появилось на сайте Курганского ГУ МЧС.
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