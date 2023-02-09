09 февраля 2023
08 февраля 2023

В Курганской области к концу недели резко похолодает. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Замороженная стройка стадиона на территории школы №5. Курган, холод, погода, климат, мороз, похолодание
Курганцев ждут морозные выходные со снегом Фото:

В конце недели в Курганской области значительно понизится температура воздуха и выпадет снег. Прогноз опубликован на сайте Курганской гидрометеослужбы.

«11 февраля — облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью минус 18— минус 23 градуса, днем до -14», — прогнозируют синоптики. Похолодание начнется к вечеру пятницы, 10 февраля.

В начале следующей недели сохранится морозная погода. Падение температуры будет сопровождаться переменчивым ветром. В течение пятницы порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцев предупредили о гололедице и осадках в виде снега. Предупреждение появилось на сайте Курганского ГУ МЧС.

Курганцев ждет похолодание на выходных 11—12 февраля

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В конце недели в Курганской области значительно понизится температура воздуха и выпадет снег. Прогноз опубликован на сайте Курганской гидрометеослужбы. «11 февраля — облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью минус 18— минус 23 градуса, днем до -14», — прогнозируют синоптики. Похолодание начнется к вечеру пятницы, 10 февраля. В начале следующей недели сохранится морозная погода. Падение температуры будет сопровождаться переменчивым ветром. В течение пятницы порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду. Ранее URA.RU сообщало, что курганцев предупредили о гололедице и осадках в виде снега. Предупреждение появилось на сайте Курганского ГУ МЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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