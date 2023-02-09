В Курганской области к концу недели резко похолодает. Скрин

10 февраля 2023 в 10:08 Размер текста - 17 +

Курганцев ждут морозные выходные со снегом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В конце недели в Курганской области значительно понизится температура воздуха и выпадет снег. Прогноз опубликован на сайте Курганской гидрометеослужбы. «11 февраля — облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью минус 18— минус 23 градуса, днем до -14», — прогнозируют синоптики. Похолодание начнется к вечеру пятницы, 10 февраля. В начале следующей недели сохранится морозная погода. Падение температуры будет сопровождаться переменчивым ветром. В течение пятницы порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду. Ранее URA.RU сообщало, что курганцев предупредили о гололедице и осадках в виде снега. Предупреждение появилось на сайте Курганского ГУ МЧС. Курганцев ждет похолодание на выходных 11—12 февраля скрин: ЦГМС Курганской области

В конце недели в Курганской области значительно понизится температура воздуха и выпадет снег. Прогноз опубликован на сайте Курганской гидрометеослужбы. «11 февраля — облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью минус 18— минус 23 градуса, днем до -14», — прогнозируют синоптики. Похолодание начнется к вечеру пятницы, 10 февраля. В начале следующей недели сохранится морозная погода. Падение температуры будет сопровождаться переменчивым ветром. В течение пятницы порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду. Ранее URA.RU сообщало, что курганцев предупредили о гололедице и осадках в виде снега. Предупреждение появилось на сайте Курганского ГУ МЧС.