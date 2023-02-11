Команда Салехарда вышла в полуфинал турнира по волейболу, обыграв всех соперников

Команда Салехарда вышла в полуфинал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Команда Салехарда (ЯНАО) вышла в полуфинал благотворительного турнира по волейболу «Кубок Губернатора Ямала», одержав победу над всеми соперниками в отборочных матчах. Об этом на своей странице в telegram-канале рассказал глава города Алексей Титовский.

«Ни одного поражения! Так завершился первый этап VI Арктического благотворительного турнира „Кубок Губернатора Ямала-2023“ для салехардских волейболистов. „Сухие“ победы над сборными Лабытнанги, Шурышкарского, Приуральского и Ямальского районов принесли путевку нашим ребятам в полуфинал», — говорится в сообщении.

Площадка для проведения первого этапа соревнований находится в Лабытнанги. Итоговые матчи пройдут в марте в Новом Уренгое.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов в составе команды «Ночные совы» примет участие в благотворительном турнире по волейболу «Кубок Губернатора Ямала». Мэр отметил, что в турнире участвуют все 13 муниципалитетов округа, а также предприятия и общественники. Собранные средства будут направлены на помощь детям в окружной благотворительный фонд «Ямине».