11 февраля 2023
10 февраля 2023
09 февраля 2023

Команда Салехарда вышла в полуфинал турнира по волейболу, обыграв всех соперников

© Служба новостей «URA.RU»
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Дружеский матч между паралимпийскими сборными России и Египта по волейболу сидя. Екатеринбург, волейбол сидя
Команда Салехарда вышла в полуфинал Фото:

Команда Салехарда (ЯНАО) вышла в полуфинал благотворительного турнира по волейболу «Кубок Губернатора Ямала», одержав победу над всеми соперниками в отборочных матчах. Об этом на своей странице в telegram-канале рассказал глава города Алексей Титовский.

«Ни одного поражения! Так завершился первый этап VI Арктического благотворительного турнира „Кубок Губернатора Ямала-2023“ для салехардских волейболистов. „Сухие“ победы над сборными Лабытнанги, Шурышкарского, Приуральского и Ямальского районов принесли путевку нашим ребятам в полуфинал», — говорится в сообщении.

Площадка для проведения первого этапа соревнований находится в Лабытнанги. Итоговые матчи пройдут в марте в Новом Уренгое.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов в составе команды «Ночные совы» примет участие в благотворительном турнире по волейболу «Кубок Губернатора Ямала». Мэр отметил, что в турнире участвуют все 13 муниципалитетов округа, а также предприятия и общественники. Собранные средства будут направлены на помощь детям в окружной благотворительный фонд «Ямине».

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Команда Салехарда (ЯНАО) вышла в полуфинал благотворительного турнира по волейболу «Кубок Губернатора Ямала», одержав победу над всеми соперниками в отборочных матчах. Об этом на своей странице в telegram-канале рассказал глава города Алексей Титовский. «Ни одного поражения! Так завершился первый этап VI Арктического благотворительного турнира „Кубок Губернатора Ямала-2023“ для салехардских волейболистов. „Сухие“ победы над сборными Лабытнанги, Шурышкарского, Приуральского и Ямальского районов принесли путевку нашим ребятам в полуфинал», — говорится в сообщении. Площадка для проведения первого этапа соревнований находится в Лабытнанги. Итоговые матчи пройдут в марте в Новом Уренгое. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов в составе команды «Ночные совы» примет участие в благотворительном турнире по волейболу «Кубок Губернатора Ямала». Мэр отметил, что в турнире участвуют все 13 муниципалитетов округа, а также предприятия и общественники. Собранные средства будут направлены на помощь детям в окружной благотворительный фонд «Ямине».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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