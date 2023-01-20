20 января 2023
19 января 2023

Мэр из ЯНАО примет участие в благотворительном турнире по волейболу

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный турнир по волейболу среди женских команд на Кубок Первого Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина. Екатеринбург , волейбол, спорт, матч, волейбольный мяч, игра, руки
Средства турнира будут направлены на помощь детям Фото:

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов в составе команды «Ночные совы» примет участие в благотворительном турнире по волейболу «Кубок Губернатора Ямала». Об этом мэр рассказал на своей личной странице в telegram-канале.

«В самом разгаре заявочная компания на участие в шестом благотворительном арктическом турнире по волейболу „Кубок Губернатора Ямала“. „Ночные совы“ заявку оформили», — говорится в сообщении.

Воронов отметил, что в турнире участвуют все 13 муниципалитетов округа, а также предприятия и общественники. Собранные средства будут направлены на помощь детям.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов принял участие в товарищеском матче по волейболу, по результатам которого его команда уступила команде ОМВД. Команду прокуратуры возглавил главный прокурор города Александр Строгалев, команду полиции — начальник ОМВД Дмитрий Соловьев. Дружеский турнир был посвящен 301-й годовщине образования прокуратуры.

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Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов в составе команды «Ночные совы» примет участие в благотворительном турнире по волейболу «Кубок Губернатора Ямала». Об этом мэр рассказал на своей личной странице в telegram-канале. «В самом разгаре заявочная компания на участие в шестом благотворительном арктическом турнире по волейболу „Кубок Губернатора Ямала“. „Ночные совы“ заявку оформили», — говорится в сообщении. Воронов отметил, что в турнире участвуют все 13 муниципалитетов округа, а также предприятия и общественники. Собранные средства будут направлены на помощь детям. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов принял участие в товарищеском матче по волейболу, по результатам которого его команда уступила команде ОМВД. Команду прокуратуры возглавил главный прокурор города Александр Строгалев, команду полиции — начальник ОМВД Дмитрий Соловьев. Дружеский турнир был посвящен 301-й годовщине образования прокуратуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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