Мэр из ЯНАО примет участие в благотворительном турнире по волейболу

21 января 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Средства турнира будут направлены на помощь детям Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов в составе команды «Ночные совы» примет участие в благотворительном турнире по волейболу «Кубок Губернатора Ямала». Об этом мэр рассказал на своей личной странице в telegram-канале. «В самом разгаре заявочная компания на участие в шестом благотворительном арктическом турнире по волейболу „Кубок Губернатора Ямала“. „Ночные совы“ заявку оформили», — говорится в сообщении. Воронов отметил, что в турнире участвуют все 13 муниципалитетов округа, а также предприятия и общественники. Собранные средства будут направлены на помощь детям. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов принял участие в товарищеском матче по волейболу, по результатам которого его команда уступила команде ОМВД. Команду прокуратуры возглавил главный прокурор города Александр Строгалев, команду полиции — начальник ОМВД Дмитрий Соловьев. Дружеский турнир был посвящен 301-й годовщине образования прокуратуры.

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов в составе команды «Ночные совы» примет участие в благотворительном турнире по волейболу «Кубок Губернатора Ямала». Об этом мэр рассказал на своей личной странице в telegram-канале. «В самом разгаре заявочная компания на участие в шестом благотворительном арктическом турнире по волейболу „Кубок Губернатора Ямала“. „Ночные совы“ заявку оформили», — говорится в сообщении. Воронов отметил, что в турнире участвуют все 13 муниципалитетов округа, а также предприятия и общественники. Собранные средства будут направлены на помощь детям. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов принял участие в товарищеском матче по волейболу, по результатам которого его команда уступила команде ОМВД. Команду прокуратуры возглавил главный прокурор города Александр Строгалев, команду полиции — начальник ОМВД Дмитрий Соловьев. Дружеский турнир был посвящен 301-й годовщине образования прокуратуры.