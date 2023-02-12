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Жители ЯНАО ищут способ помочь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии

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Ямальцы ищут способ помочь пострадавшим от землетрясения Фото:
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В Турции прошли мощные землетрясения

Жители ЯНАО в социальных сетях ищут способ, как передать гуманитарную помощь тем, кто пострадал от землетрясения в Турции и Сирии. Об этом горожане начали писать в местных группах во «ВКонтакте».

«Есть ли у нас в городе пункты сбора гуманитарной помощи? Для тех, кто пострадал после землетрясения в Турции и Сирии», — написала жительница Нового Уренгоя Юлдуз Русланова.

В комментариях автора поддержали. Как оказалось, жители города также ищут информацию по этому вопросу. «Тоже интересует этот вопрос», — отметила Александра Смирнова. «Проще деньгами помочь», — предложила Алена Кузнецова.

В правительстве округа агентству рассказали, что в ЯНАО отсутствуют пункты сбора гуманитарной помощи. При этом в комментариях горожане отметили, что ямальцы в городах сами организовывают сбор помощи.

Ранее сообщалось, что в Турции произошло мощнейшее землетрясение. Оно стало самым мощным за последние 500 лет. Жители 16 стран ощутили последствия от землетрясения.

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Жители ЯНАО в социальных сетях ищут способ, как передать гуманитарную помощь тем, кто пострадал от землетрясения в Турции и Сирии. Об этом горожане начали писать в местных группах во «ВКонтакте». «Есть ли у нас в городе пункты сбора гуманитарной помощи? Для тех, кто пострадал после землетрясения в Турции и Сирии», — написала жительница Нового Уренгоя Юлдуз Русланова. В комментариях автора поддержали. Как оказалось, жители города также ищут информацию по этому вопросу. «Тоже интересует этот вопрос», — отметила Александра Смирнова. «Проще деньгами помочь», — предложила Алена Кузнецова. В правительстве округа агентству рассказали, что в ЯНАО отсутствуют пункты сбора гуманитарной помощи. При этом в комментариях горожане отметили, что ямальцы в городах сами организовывают сбор помощи. Ранее сообщалось, что в Турции произошло мощнейшее землетрясение. Оно стало самым мощным за последние 500 лет. Жители 16 стран ощутили последствия от землетрясения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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