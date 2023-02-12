Жители ЯНАО ищут способ помочь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии

Ямальцы ищут способ помочь пострадавшим от землетрясения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения

Жители ЯНАО в социальных сетях ищут способ, как передать гуманитарную помощь тем, кто пострадал от землетрясения в Турции и Сирии. Об этом горожане начали писать в местных группах во «ВКонтакте».

«Есть ли у нас в городе пункты сбора гуманитарной помощи? Для тех, кто пострадал после землетрясения в Турции и Сирии», — написала жительница Нового Уренгоя Юлдуз Русланова.

В комментариях автора поддержали. Как оказалось, жители города также ищут информацию по этому вопросу. «Тоже интересует этот вопрос», — отметила Александра Смирнова. «Проще деньгами помочь», — предложила Алена Кузнецова.

В правительстве округа агентству рассказали, что в ЯНАО отсутствуют пункты сбора гуманитарной помощи. При этом в комментариях горожане отметили, что ямальцы в городах сами организовывают сбор помощи.

Ранее сообщалось, что в Турции произошло мощнейшее землетрясение. Оно стало самым мощным за последние 500 лет. Жители 16 стран ощутили последствия от землетрясения.