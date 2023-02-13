Тюменцы собираются устраивать одни из самых дорогих свадеб в России

14 февраля 2023 в 06:06 Размер текста - 17 +

Жители Тюмени планируют проводить свадьбы с серьезным бюджетом Фото: Сергей Русанов © URA.RU Тюменцы планируют потратить на организацию свадьбы в среднем 302 тысячи рублей, что делает их мероприятия одними из наиболее высокозатратных в стране. Всего аналитики «СберСтрахования» узнали у жителей 37 городов страны, сколько они готовы потратить на торжество в 2023 году. «Городами-лидерами по стоимости „достойной“ свадьбы стали Махачкала (347 тыс. рублей), Новосибирск (319 тыс. рублей), Ульяновск (305 тыс. рублей), Тюмень (302 тыс. рублей) и Астрахань (299 тыс. рублей)», — сообщают «Известия» результаты опроса. При этом минимальную сумму назвали жители Ижевска, где в среднем выделят 200 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году в Тюменской области было заключено 10 720 браков. При этом в Тюменьстате уточнили, что разводов было значительно меньше — 7025. Там также рассказали о том, сколько несовершеннолетних решили вступить в брачный союз.

Тюменцы планируют потратить на организацию свадьбы в среднем 302 тысячи рублей, что делает их мероприятия одними из наиболее высокозатратных в стране. Всего аналитики «СберСтрахования» узнали у жителей 37 городов страны, сколько они готовы потратить на торжество в 2023 году. «Городами-лидерами по стоимости „достойной“ свадьбы стали Махачкала (347 тыс. рублей), Новосибирск (319 тыс. рублей), Ульяновск (305 тыс. рублей), Тюмень (302 тыс. рублей) и Астрахань (299 тыс. рублей)», — сообщают «Известия» результаты опроса. При этом минимальную сумму назвали жители Ижевска, где в среднем выделят 200 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году в Тюменской области было заключено 10 720 браков. При этом в Тюменьстате уточнили, что разводов было значительно меньше — 7025. Там также рассказали о том, сколько несовершеннолетних решили вступить в брачный союз.