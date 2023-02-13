13 февраля 2023
12 февраля 2023

Тюменцы собираются устраивать одни из самых дорогих свадеб в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Страны европейского союза. , молодожены, старый город, европа, бельгия, брюгге, европейская свадьба
Жители Тюмени планируют проводить свадьбы с серьезным бюджетом Фото:

Тюменцы планируют потратить на организацию свадьбы в среднем 302 тысячи рублей, что делает их мероприятия одними из наиболее высокозатратных в стране. Всего аналитики «СберСтрахования» узнали у жителей 37 городов страны, сколько они готовы потратить на торжество в 2023 году.

«Городами-лидерами по стоимости „достойной“ свадьбы стали Махачкала (347 тыс. рублей), Новосибирск (319 тыс. рублей), Ульяновск (305 тыс. рублей), Тюмень (302 тыс. рублей) и Астрахань (299 тыс. рублей)», — сообщают «Известия» результаты опроса. При этом минимальную сумму назвали жители Ижевска, где в среднем выделят 200 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году в Тюменской области было заключено 10 720 браков. При этом в Тюменьстате уточнили, что разводов было значительно меньше — 7025. Там также рассказали о том, сколько несовершеннолетних решили вступить в брачный союз.

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Тюменцы планируют потратить на организацию свадьбы в среднем 302 тысячи рублей, что делает их мероприятия одними из наиболее высокозатратных в стране. Всего аналитики «СберСтрахования» узнали у жителей 37 городов страны, сколько они готовы потратить на торжество в 2023 году. «Городами-лидерами по стоимости „достойной“ свадьбы стали Махачкала (347 тыс. рублей), Новосибирск (319 тыс. рублей), Ульяновск (305 тыс. рублей), Тюмень (302 тыс. рублей) и Астрахань (299 тыс. рублей)», — сообщают «Известия» результаты опроса. При этом минимальную сумму назвали жители Ижевска, где в среднем выделят 200 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году в Тюменской области было заключено 10 720 браков. При этом в Тюменьстате уточнили, что разводов было значительно меньше — 7025. Там также рассказали о том, сколько несовершеннолетних решили вступить в брачный союз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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