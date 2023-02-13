13 февраля 2023

В ЯНАО робот поможет детям учиться

В Губкинском робот-терапевт будет помогать детям с особенностями здоровья в учебе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ИННОПРОМ-2022, день первый. Екатеринбург, иннопром, робот
Робот поможет детям с особенностями здоровья (фото из архива) Фото:

В Губкинском (ЯНАО) робот-терапевт Дюша окажет помощь в учебе детям с особенностями здоровья. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Андрей Гаранин.

«Современный помощник для детей с особенностями здоровья. Сможет аккуратно вовлечь ребенка в игру или помочь с обучением. Самое главное, такой помощник не вызовет у ребятишек страх при взаимодействии. Одобряю», — написал мэр.

Ранее URA.RU рассказывало, что робот-воспитатель появился в детском саду «Золушка» в городе Муравленко. По словам разработчиков, взаимодействие с роботом развивает у детей креативное мышление, навыки проектирования и коммуникаций, помогает освоить базовый робототехнический курс.

О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Губкинском (ЯНАО) робот-терапевт Дюша окажет помощь в учебе детям с особенностями здоровья. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Андрей Гаранин. «Современный помощник для детей с особенностями здоровья. Сможет аккуратно вовлечь ребенка в игру или помочь с обучением. Самое главное, такой помощник не вызовет у ребятишек страх при взаимодействии. Одобряю», — написал мэр. Ранее URA.RU рассказывало, что робот-воспитатель появился в детском саду «Золушка» в городе Муравленко. По словам разработчиков, взаимодействие с роботом развивает у детей креативное мышление, навыки проектирования и коммуникаций, помогает освоить базовый робототехнический курс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...