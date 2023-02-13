В ЯНАО робот поможет детям учиться

В Губкинском робот-терапевт будет помогать детям с особенностями здоровья в учебе

Робот поможет детям с особенностями здоровья (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) робот-терапевт Дюша окажет помощь в учебе детям с особенностями здоровья. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Андрей Гаранин.

«Современный помощник для детей с особенностями здоровья. Сможет аккуратно вовлечь ребенка в игру или помочь с обучением. Самое главное, такой помощник не вызовет у ребятишек страх при взаимодействии. Одобряю», — написал мэр.

Ранее URA.RU рассказывало, что робот-воспитатель появился в детском саду «Золушка» в городе Муравленко. По словам разработчиков, взаимодействие с роботом развивает у детей креативное мышление, навыки проектирования и коммуникаций, помогает освоить базовый робототехнический курс.