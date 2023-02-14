Сотрудники центра занятости в ЯНАО первые в РФ испытывают на себе новые сервисы

Для улучшения качества новых сервисов коллективы центров занятости населения в ЯНАО первые в России испытывают на себе получение новых услуг. Об этом сообщается на сайте окружного правительства.
«Стараемся максимально учесть интересы, потребности и особенности каждого. Внедрение клиентоцентричного подхода выведет на совершенно иной доверительный уровень во взаимоотношениях с нашими клиентами и партнерами», — приводит слова директора регионального департамента занятости Ольги Акининой пресс-служба правительства.
Отмечается, что такая практика уже активно используется в городах и районах Ямала, первые результаты уже есть. После прохождения всего пути разрабатывается план действий для решения проблем и оптимизации работы. До 2024 года планируется подключить все ЦЗН к принципу клиентоцентричности.
Ранее сообщалось, что власти РФ признали ЦЗН в Тазовском районе ЯНАО лучшим в номинации «Лучший центр занятости населения России 2 уровня». Руководителя центра наградил министр труда России Антон Котяков.
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