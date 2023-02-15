Московская компания, которая отказалась строить школу в Кургане, попала в черный список

16 февраля 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Компания из Москвы, которая отказалась строить школу в Кургане, попала в список недобросовестных подрядчиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Московская компания «Авиапромстрой», которая отказалась от строительства самой большой школы в Кургане, попала в список недобросовестных подрядчиков. Такая информация размещена на сервисе СБИС. «По данным ФАС, компания АО „Авиапромстрой“ является нарушителем условий закупки, после признания победителем торга. Организация внесена в реестр недобросовестных поставщиков до 1 февраля 2025 года», — говорится в документе. Застройщик включен в черный список УФАС по Архангельской области. В данном реестре компания находится с 26 января текущего года. Ранее URA.RU писало, что московский застройщик расторг контракт с мэрией Кургана на строительство самой большой школы в регионе. Позже в мэрии сообщили, что новый подрядчик для строительства школы определен и работы на объекте не прекращаются. Школу на 1,5 тысячи человек в 12-микрорайоне Заозерного будет строить местный завод «Курганстальмост». На данный момент стоимость контракта составляет более 1,1 млрд рублей. Объект должны были закончить еще в конце 2022 года, однако подрядчик обязательства не выполнил. Позднее контракт был изменен и сроки строительства продлили до начала декабря текущего года.

Московская компания «Авиапромстрой», которая отказалась от строительства самой большой школы в Кургане, попала в список недобросовестных подрядчиков. Такая информация размещена на сервисе СБИС. «По данным ФАС, компания АО „Авиапромстрой“ является нарушителем условий закупки, после признания победителем торга. Организация внесена в реестр недобросовестных поставщиков до 1 февраля 2025 года», — говорится в документе. Застройщик включен в черный список УФАС по Архангельской области. В данном реестре компания находится с 26 января текущего года. Ранее URA.RU писало, что московский застройщик расторг контракт с мэрией Кургана на строительство самой большой школы в регионе. Позже в мэрии сообщили, что новый подрядчик для строительства школы определен и работы на объекте не прекращаются. Школу на 1,5 тысячи человек в 12-микрорайоне Заозерного будет строить местный завод «Курганстальмост». На данный момент стоимость контракта составляет более 1,1 млрд рублей. Объект должны были закончить еще в конце 2022 года, однако подрядчик обязательства не выполнил. Позднее контракт был изменен и сроки строительства продлили до начала декабря текущего года.