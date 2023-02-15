Многодетным участникам жилищной программы в ЯНАО разрешили выбрать земельный участок

Семья из Ямала сможет выбрать более удобный участок земли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Многодетным семьям в ЯНАО, которые получают соцвыплату вместо земельного участка, расширили список, на что ее можно потратить. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.

«Дополнен перечень целей использования социальной выплаты взамен земельного участка для многодетных семей. Средства компенсации могут быть направлены на приобретение иного земельного участка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь при постановке на учет подписать заявление может один из многодетных родителей. Власти полагают, что нововведения помогут сократить время ожидания в очереди для получения земельного участка. В пресс-службе правительства рассказали, что семья сможет сама выбрать другой участок.

Ранее сообщалось, что многодетные семьи Ямала, которые получают компенсацию, не будут включаться в реестр получивших финансовую или имущественную помощь в улучшении жилищных условий. При этом они смогут также участвовать в других региональных жилищных программах.