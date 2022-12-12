Власти ЯНАО расширили жилищную программу для многодетных семей

13 декабря 2022 в 19:10 Размер текста - 17 +

Жители ЯНАО смогут участвовать других жилищных программах Фото: Александр Мамаев © URA.RU Многодетные семьи в ЯНАО, которые получают деньги вместо земельного участка, смогут также участвовать в других жилищных программах, действующих на территории округа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Семьи, которые получают выплату взамен земельного участка для ведения садоводства и личного подсобного хозяйства, не будут включаться в реестр получивших финансовую или имущественную помощь в улучшении жилищных условий. Благодаря этому многодетные семьи в дальнейшем смогут участвовать в других жилищных программах, реализуемых на территории округа», — говорится в сообщении. Отмечается, что жителей, воспользовавшихся поддержкой в размере ста тысяч рублей, исключат из реестра. Планируется, что благодаря этому, желающих получить выплату станет больше, а также уменьшится очередь на получение земельного участка. Ранее сообщалось, что многодетным семьям, которые живут в аварийных домах, упростят процесс строительства собственного жилья. Размер неустойки для таких семей уменьшат в 5-10 раз.

Многодетные семьи в ЯНАО, которые получают деньги вместо земельного участка, смогут также участвовать в других жилищных программах, действующих на территории округа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Семьи, которые получают выплату взамен земельного участка для ведения садоводства и личного подсобного хозяйства, не будут включаться в реестр получивших финансовую или имущественную помощь в улучшении жилищных условий. Благодаря этому многодетные семьи в дальнейшем смогут участвовать в других жилищных программах, реализуемых на территории округа», — говорится в сообщении. Отмечается, что жителей, воспользовавшихся поддержкой в размере ста тысяч рублей, исключат из реестра. Планируется, что благодаря этому, желающих получить выплату станет больше, а также уменьшится очередь на получение земельного участка. Ранее сообщалось, что многодетным семьям, которые живут в аварийных домах, упростят процесс строительства собственного жилья. Размер неустойки для таких семей уменьшат в 5-10 раз.