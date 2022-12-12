Власти ЯНАО расширили жилищную программу для многодетных семей

Многодетные семьи в ЯНАО, которые получают деньги вместо земельного участка, смогут также участвовать в других жилищных программах, действующих на территории округа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Семьи, которые получают выплату взамен земельного участка для ведения садоводства и личного подсобного хозяйства, не будут включаться в реестр получивших финансовую или имущественную помощь в улучшении жилищных условий. Благодаря этому многодетные семьи в дальнейшем смогут участвовать в других жилищных программах, реализуемых на территории округа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что жителей, воспользовавшихся поддержкой в размере ста тысяч рублей, исключат из реестра. Планируется, что благодаря этому, желающих получить выплату станет больше, а также уменьшится очередь на получение земельного участка.
Ранее сообщалось, что многодетным семьям, которые живут в аварийных домах, упростят процесс строительства собственного жилья. Размер неустойки для таких семей уменьшат в 5-10 раз.
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