В ЯНАО водителю вездехода готовы платить более миллиона рублей

Водитель трэкола будет работать по месторождениям Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) в организацию по перевозке грузов требуется водитель вездехода. Как сообщается в вакансии, размещенной на портале службы занятости населения, заработная плата сотрудника может достигать более миллиона рублей.

«В ООО „РегионСпецТранс“ на постоянную работу требуется водитель автомобиля трэкола. Заработная плата от 105 000 до 1 110 000 рублей», — сообщается на портале.

Сотрудник обязан будет проводить техобслуживание и следить за состоянием вездехода. При этом у него должно быть среднее образование, стаж работы от трех лет и водительские права категории «В, С». Работодатель отметил, что будет вахтовый метод работы на месторождениях. В свою очередь сотрудник будет обеспечен спецодеждой, служебным жильем, соцпакетом.

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