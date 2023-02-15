15 февраля 2023

В ЯНАО водителю вездехода готовы платить более миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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День пограничника. Курган, вездеход, внедорожник, военный автомобиль, трэкол
Водитель трэкола будет работать по месторождениям Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) в организацию по перевозке грузов требуется водитель вездехода. Как сообщается в вакансии, размещенной на портале службы занятости населения, заработная плата сотрудника может достигать более миллиона рублей.

«В ООО „РегионСпецТранс“ на постоянную работу требуется водитель автомобиля трэкола. Заработная плата от 105 000 до 1 110 000 рублей», — сообщается на портале.

Сотрудник обязан будет проводить техобслуживание и следить за состоянием вездехода. При этом у него должно быть среднее образование, стаж работы от трех лет и водительские права категории «В, С». Работодатель отметил, что будет вахтовый метод работы на месторождениях. В свою очередь сотрудник будет обеспечен спецодеждой, служебным жильем, соцпакетом.

Ранее URA.RU рассказывало, что стеклопромышленная Свердловская компания в Салехарде ищет сотрудников на удаленную работу. Менеджеру по продажам металлопроката готовы платить до миллиона рублей.

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В Ноябрьске (ЯНАО) в организацию по перевозке грузов требуется водитель вездехода. Как сообщается в вакансии, размещенной на портале службы занятости населения, заработная плата сотрудника может достигать более миллиона рублей. «В ООО „РегионСпецТранс“ на постоянную работу требуется водитель автомобиля трэкола. Заработная плата от 105 000 до 1 110 000 рублей», — сообщается на портале. Сотрудник обязан будет проводить техобслуживание и следить за состоянием вездехода. При этом у него должно быть среднее образование, стаж работы от трех лет и водительские права категории «В, С». Работодатель отметил, что будет вахтовый метод работы на месторождениях. В свою очередь сотрудник будет обеспечен спецодеждой, служебным жильем, соцпакетом. Ранее URA.RU рассказывало, что стеклопромышленная Свердловская компания в Салехарде ищет сотрудников на удаленную работу. Менеджеру по продажам металлопроката готовы платить до миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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