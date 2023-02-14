Свердловская компания заманивает менеджеров из ЯНАО зарплатой в миллион

14 февраля 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

Менеджеру по продажам металлопроката готовы платить до млн рублей Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) на удаленную работу в сталепромышленную компанию «Урал» ищут менеджера по продажам металлопроката. В вакансии, размещенной на портале hh.ru, указано, что заработная плата может достигать 999 тысяч рублей. «ООО „СК Урал“ в Салехарде требуется: менеджер по продажам металлопроката. Заработная плата от 300 до 999 тысяч рублей на руки. Опыт работы не требуется, частичная занятость, гибкий график», — говорится в сообщении. Компания находится в Екатеринбурге, удаленная работа подразумевает подработку. Соискателям предлагают 50% с продажи от маржинальной сделки. Работодатель рассматривает постоянную работу и разовую сделку. Работа подойдет самозанятым, индивидуальным предпринимателям, тем, кто работает по договору услуг. В компании корреспонденту сообщили, что в обязанности сотрудника входит поиск клиентов. «Сотрудник должен заниматься поиском клиентов для компании», — ответил представитель компании «СК Урал». Ранее на сайте региональной службы занятости населения ЯНАО опубликовали список самых высокооплачиваемых вакансий. В их перечень вошли мастера по ремонту скважин, инженеры и стоматологи.

В Салехарде (ЯНАО) на удаленную работу в сталепромышленную компанию «Урал» ищут менеджера по продажам металлопроката. В вакансии, размещенной на портале hh.ru, указано, что заработная плата может достигать 999 тысяч рублей. «ООО „СК Урал“ в Салехарде требуется: менеджер по продажам металлопроката. Заработная плата от 300 до 999 тысяч рублей на руки. Опыт работы не требуется, частичная занятость, гибкий график», — говорится в сообщении. Компания находится в Екатеринбурге, удаленная работа подразумевает подработку. Соискателям предлагают 50% с продажи от маржинальной сделки. Работодатель рассматривает постоянную работу и разовую сделку. Работа подойдет самозанятым, индивидуальным предпринимателям, тем, кто работает по договору услуг. В компании корреспонденту сообщили, что в обязанности сотрудника входит поиск клиентов. «Сотрудник должен заниматься поиском клиентов для компании», — ответил представитель компании «СК Урал». Ранее на сайте региональной службы занятости населения ЯНАО опубликовали список самых высокооплачиваемых вакансий. В их перечень вошли мастера по ремонту скважин, инженеры и стоматологи.