19 мая 2025

На Уралмаше из-за аварии изменились маршруты трамваев. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла около 5 утра
Авария произошла около 5 утра Фото:

В Екатеринбурге изменились маршруты трамваев на улице Победы (микрорайон Уралмаш). Все дело в аварии на сетях теплоснабжения. Также около улицы Стахановской поврежден асфальт, по которому идут трамвайные пути, сообщает пресс-служба Екатеринбурга.

«В 4:59 закрыто движение трамваев по улице Победы в обоих направлениях от остановки Лукиных до остановки Кузнецова из-за аварии на сетях ЕТК. Близ улицы Стахановской в ходе гидравлических испытаний повредился асфальт под путями», — сообщили в мэрии.

В результате происшествия поменялись схемы движения трамваев. Изменения затронули два маршрута:

  • Трамвай №8 теперь следует по направлению станция Шарташ — Ленина — Луначарского — Космонавтов — Площадь 1-й пятилетки в оба направления.
  • Трамвай №24 движется от станции Эльмаш — Фронтовых бригад — Космонавтов — Челюскинцев — Верх-Исетский бульвар — Халтурина — Техническая — 7 ключей в оба направления.

Сейчас ведутся работы по восстановлению путей. Сроки открытия движения пока не называются.

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В Екатеринбурге изменились маршруты трамваев на улице Победы (микрорайон Уралмаш). Все дело в аварии на сетях теплоснабжения. Также около улицы Стахановской поврежден асфальт, по которому идут трамвайные пути, сообщает пресс-служба Екатеринбурга. «В 4:59 закрыто движение трамваев по улице Победы в обоих направлениях от остановки Лукиных до остановки Кузнецова из-за аварии на сетях ЕТК. Близ улицы Стахановской в ходе гидравлических испытаний повредился асфальт под путями», — сообщили в мэрии. В результате происшествия поменялись схемы движения трамваев. Изменения затронули два маршрута: Сейчас ведутся работы по восстановлению путей. Сроки открытия движения пока не называются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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