В Екатеринбурге изменились маршруты трамваев на улице Победы (микрорайон Уралмаш). Все дело в аварии на сетях теплоснабжения. Также около улицы Стахановской поврежден асфальт, по которому идут трамвайные пути, сообщает пресс-служба Екатеринбурга.
«В 4:59 закрыто движение трамваев по улице Победы в обоих направлениях от остановки Лукиных до остановки Кузнецова из-за аварии на сетях ЕТК. Близ улицы Стахановской в ходе гидравлических испытаний повредился асфальт под путями», — сообщили в мэрии.
В результате происшествия поменялись схемы движения трамваев. Изменения затронули два маршрута:
- Трамвай №8 теперь следует по направлению станция Шарташ — Ленина — Луначарского — Космонавтов — Площадь 1-й пятилетки в оба направления.
- Трамвай №24 движется от станции Эльмаш — Фронтовых бригад — Космонавтов — Челюскинцев — Верх-Исетский бульвар — Халтурина — Техническая — 7 ключей в оба направления.
Сейчас ведутся работы по восстановлению путей. Сроки открытия движения пока не называются.
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