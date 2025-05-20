Екатеринбуржец предлагал школьнице заняться сексом и родить от него ребенка

20 мая 2025 в 16:33 Размер текста - 17 +

Мужчина писал сообщения интимного характера несовершеннолетней (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге родители 15-летней девочки нашли у дочери интимную переписку с 22-летним местным жителем. Молодые люди познакомились в интернете, и мужчина был осведомлен о возрасте своей собеседницы. Несмотря на это, спустя некоторое время он сделал подростку предложение вступить в сексуальные отношения. Помимо этого, юноша предлагал девушке родить от него ребенка. На опасения девушки о том, что родители могут выгнать ее из дома, мужчина предложил ей переехать жить к нему. «Местные жители через переписку вывели его на встречу, поймали и отвезли в полицию», — пишет Е1.ru. Позже он дважды встретился с возлюбленной, но у пары интима не было. Выяснилось, что мужчина ранее был судим по статье о краже, детали не уточняются. Девушке он рассказывал, что женат, но не может развестись с супругой. По данному факту мать несовершеннолетней обратилась в правоохранительные органы. В настоящее время школьнице оказывается психологическая поддержка. Редакция URA.RU обратилась в СК по Свердловской области. Там воздержались от комментариев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге родители 15-летней девочки нашли у дочери интимную переписку с 22-летним местным жителем. Молодые люди познакомились в интернете, и мужчина был осведомлен о возрасте своей собеседницы. Несмотря на это, спустя некоторое время он сделал подростку предложение вступить в сексуальные отношения. Помимо этого, юноша предлагал девушке родить от него ребенка. На опасения девушки о том, что родители могут выгнать ее из дома, мужчина предложил ей переехать жить к нему. «Местные жители через переписку вывели его на встречу, поймали и отвезли в полицию», — пишет Е1.ru. Позже он дважды встретился с возлюбленной, но у пары интима не было. Выяснилось, что мужчина ранее был судим по статье о краже, детали не уточняются. Девушке он рассказывал, что женат, но не может развестись с супругой. По данному факту мать несовершеннолетней обратилась в правоохранительные органы. В настоящее время школьнице оказывается психологическая поддержка. Редакция URA.RU обратилась в СК по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.