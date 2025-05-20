Екатеринбуржец предлагал школьнице заняться сексом и родить от него ребенка

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Мужчина писал сообщения интимного характера несовершеннолетней (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге родители 15-летней девочки нашли у дочери интимную переписку с 22-летним местным жителем. Молодые люди познакомились в интернете, и мужчина был осведомлен о возрасте своей собеседницы. Несмотря на это, спустя некоторое время он сделал подростку предложение вступить в сексуальные отношения. Помимо этого, юноша предлагал девушке родить от него ребенка. На опасения девушки о том, что родители могут выгнать ее из дома, мужчина предложил ей переехать жить к нему.

«Местные жители через переписку вывели его на встречу, поймали и отвезли в полицию», — пишет Е1.ru. Позже он дважды встретился с возлюбленной, но у пары интима не было. Выяснилось, что мужчина ранее был судим по статье о краже, детали не уточняются. Девушке он рассказывал, что женат, но не может развестись с супругой.

По данному факту мать несовершеннолетней обратилась в правоохранительные органы. В настоящее время школьнице оказывается психологическая поддержка. Редакция URA.RU обратилась в СК по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.

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В Екатеринбурге родители 15-летней девочки нашли у дочери интимную переписку с 22-летним местным жителем. Молодые люди познакомились в интернете, и мужчина был осведомлен о возрасте своей собеседницы. Несмотря на это, спустя некоторое время он сделал подростку предложение вступить в сексуальные отношения. Помимо этого, юноша предлагал девушке родить от него ребенка. На опасения девушки о том, что родители могут выгнать ее из дома, мужчина предложил ей переехать жить к нему. «Местные жители через переписку вывели его на встречу, поймали и отвезли в полицию», — пишет Е1.ru. Позже он дважды встретился с возлюбленной, но у пары интима не было. Выяснилось, что мужчина ранее был судим по статье о краже, детали не уточняются. Девушке он рассказывал, что женат, но не может развестись с супругой. По данному факту мать несовершеннолетней обратилась в правоохранительные органы. В настоящее время школьнице оказывается психологическая поддержка. Редакция URA.RU обратилась в СК по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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