Жителям ЯНАО и ХМАО станет проще получать прибавку к пенсии

С 2026 года ямальские и югорские пенсионеры будут получать региональные доплаты к пенсии по-новому — их назначением займутся отделения Социального фонда России (СФР) по ЯНАО и ХМАО, соответственно. Это решение упростит назначение, получение и обработку дополнительных выплат, а также снизит нагрузку со служб соцзащиты, сообщили в региональных отделениях СФР.
«С 2026 года региональные соцдоплаты к пенсии будет устанавливать Отделение Социального фонда России по Ямало-ненецкому автономному округу... и ХМАО — Югре... Нововведение упростит систему назначения выплат и снизит нагрузку со служб соцзащиты... Это значит, что пенсионерам не придется приходить в клиентские отделения фонда для оформления выплаты или подавать какие-либо документы», — говорится в сообщении СФР по ЯНАО.
Уточняется, что благодаря этому также у пенсионеров упростится процедура учета доходов, так как не придется следить за двумя поступлениями. В настоящее время на Ямале 11 090 пожилых людей получают региональную прибавку к пенсии, а в Югре — более 35 тысяч.
При этом, такое нововведение коснется не всех регионов. Например, в соседней Тюменской области такое пока не планируется.
Пенсия северян дает не более 30% утраченного заработка. Из-за того, что обеспечение пенсионеров в районах Крайнего Севера слишком мало, идет отток трудоспособного населения и создаются риски для выполнения задач по развитию Арктической зоны.
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