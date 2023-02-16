Чиновники заплатят больше за квартиру в доме, куда мэра Кургана приглашали переехать

Мэрия Кургана должна выкупить квартиру в аварийном доме в два раза дороже, чем предлагала собственнику

Собственнице квартиры в доме №19 по ул. Машиностроителей заплатят 1 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура Кургана добилась выплаты компенсации за квартиру, изъятую мэрией у собственника в аварийном доме по проспекту Машиностроителей, 19. Сумма выплаты должна составить не 418 тысяч рублей, как предлагали чиновники, а более 1 млн рублей. Такое решение принял городской суд по иску прокурора, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«В декабре 2020 года между администрацией Кургана и собственницей было заключено соглашение об изъятии жилого помещения и доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, предложена выкупная цена в размере 418 133 рублей. Соглашение не было исполнено, выкупная цена собственнику не выплачена. В ходе судебного разбирательства по ходатайству прокурора эксперт установил новую стоимость принадлежащей заявительнице квартиры, которая в общей сумме составила 1 062 800 рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Суд удовлетворил требования прокурора и решил взыскать с мэрии Кургана выкупную цену более 1 млн рублей. Однако решение еще не вступило в законную силу.

URA.RU писало, что дом по улице Машиностроителей, 19 в Кургане несколько лет находится в аварийном состоянии, но жители не могли добиться переселения и в 2019 году даже приглашали мэра Кургана (тогда — Андрея Потапова) пожить в их доме (видеообращение). В апреле 2022 года жильцов дома экстренно эвакуировали из-за угрозы обрушения. Тогда в отношении должностных лиц администрации Кургана было возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Чиновники не обеспечили безопасность жильцов дома, признанного аварийным в 2017 году. О ситуации докладывали руководителю СК РФ Александру Бастрыкину.