Захарова назвала Макрона «бесценным» после его слов о России

В МИД РФ призвали не верить в искренность слов Макрона о России

19 февраля 2023 в 13:14 Размер текста - 17 +

Захарова с иронией восприняла высказывания Макрона о нежелании «разгромить Россию» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Франции Эммануэль Макрон «бесконечно набивался в собеседники российскому руководству, зная, что против страны развернута кампания по антиконституционной смене власти». Поэтому в искренности его заявлений о том, что Франция никогда не хотела разгрома России, есть большие сомнения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также иронично назвала Макрона «бесценным» за его признания. «Франция — член НАТО. Альянс во всех документах прописывал в качестве противника Россию. Париж … солидаризировался с этим», — написала Захарова в своем telegram-канале, комментируя заявление Макрона французскому изданию Le Journal du Dimanche. Макрон подчеркнул, что Франция никогда не будет выступать за разгром России и не делала этого ранее, напоминает Газета.ru . Он заявил, что не считает необходимым «добиваться полного разгрома» России и «атаковать ее на собственной территории». «Макрон бесценен. Он открыто признался, что все эти годы Запад не просто вмешивался во внутренние дела России, но и пытался поменять власть. Помните это, когда вам будут рассказывать о дружеских чувствах», — прокомментировала слова Макрона Захарова.

Президент Франции Эммануэль Макрон «бесконечно набивался в собеседники российскому руководству, зная, что против страны развернута кампания по антиконституционной смене власти». Поэтому в искренности его заявлений о том, что Франция никогда не хотела разгрома России, есть большие сомнения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также иронично назвала Макрона «бесценным» за его признания. «Франция — член НАТО. Альянс во всех документах прописывал в качестве противника Россию. Париж … солидаризировался с этим», — написала Захарова в своем telegram-канале, комментируя заявление Макрона французскому изданию Le Journal du Dimanche. Макрон подчеркнул, что Франция никогда не будет выступать за разгром России и не делала этого ранее, напоминает Газета.ru. Он заявил, что не считает необходимым «добиваться полного разгрома» России и «атаковать ее на собственной территории». «Макрон бесценен. Он открыто признался, что все эти годы Запад не просто вмешивался во внутренние дела России, но и пытался поменять власть. Помните это, когда вам будут рассказывать о дружеских чувствах», — прокомментировала слова Макрона Захарова.