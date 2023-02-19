Захарова назвала Макрона «бесценным» после его слов о России

Президент Франции Эммануэль Макрон «бесконечно набивался в собеседники российскому руководству, зная, что против страны развернута кампания по антиконституционной смене власти». Поэтому в искренности его заявлений о том, что Франция никогда не хотела разгрома России, есть большие сомнения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также иронично назвала Макрона «бесценным» за его признания.
«Франция — член НАТО. Альянс во всех документах прописывал в качестве противника Россию. Париж … солидаризировался с этим», — написала Захарова в своем telegram-канале, комментируя заявление Макрона французскому изданию Le Journal du Dimanche.
Макрон подчеркнул, что Франция никогда не будет выступать за разгром России и не делала этого ранее, напоминает Газета.ru. Он заявил, что не считает необходимым «добиваться полного разгрома» России и «атаковать ее на собственной территории».
«Макрон бесценен. Он открыто признался, что все эти годы Запад не просто вмешивался во внутренние дела России, но и пытался поменять власть. Помните это, когда вам будут рассказывать о дружеских чувствах», — прокомментировала слова Макрона Захарова.
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Президент Франции Эммануэль Макрон «бесконечно набивался в собеседники российскому руководству, зная, что против страны развернута кампания по антиконституционной смене власти». Поэтому в искренности его заявлений о том, что Франция никогда не хотела разгрома России, есть большие сомнения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также иронично назвала Макрона «бесценным» за его признания. «Франция — член НАТО. Альянс во всех документах прописывал в качестве противника Россию. Париж … солидаризировался с этим», — написала Захарова в своем telegram-канале, комментируя заявление Макрона французскому изданию Le Journal du Dimanche. Макрон подчеркнул, что Франция никогда не будет выступать за разгром России и не делала этого ранее, напоминает Газета.ru. Он заявил, что не считает необходимым «добиваться полного разгрома» России и «атаковать ее на собственной территории». «Макрон бесценен. Он открыто признался, что все эти годы Запад не просто вмешивался во внутренние дела России, но и пытался поменять власть. Помните это, когда вам будут рассказывать о дружеских чувствах», — прокомментировала слова Макрона Захарова.