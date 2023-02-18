18 февраля 2023
17 февраля 2023

Житель ЯНАО убил собутыльника во время застолья

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ложного минирования ул.Бригадирская 8. Пермь, происшествие, дежурная часть, ппс, полиция, 02, 112
Подозреваемого задержали силовики Фото:

В Салехарде (ЯНАО) во время застолья мужчина убил своего знакомого. Информация опубликована в telegram-канале «Салехард Онлайн».

«В доме по улице Арктическая, распивая спиртные напитки, один из мужчин убил своего приятеля по застолью. Подозреваемый задержан», — указано в сообщении.

Следователи проводят необходимые мероприятия, сообщается в канале со ссылкой на данные СУ СКР по ЯНАО. В ведомство направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

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В Салехарде (ЯНАО) во время застолья мужчина убил своего знакомого. Информация опубликована в telegram-канале «Салехард Онлайн». «В доме по улице Арктическая, распивая спиртные напитки, один из мужчин убил своего приятеля по застолью. Подозреваемый задержан», — указано в сообщении. Следователи проводят необходимые мероприятия, сообщается в канале со ссылкой на данные СУ СКР по ЯНАО. В ведомство направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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