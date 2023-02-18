Житель ЯНАО убил собутыльника во время застолья

Подозреваемого задержали силовики Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) во время застолья мужчина убил своего знакомого. Информация опубликована в telegram-канале «Салехард Онлайн».

«В доме по улице Арктическая, распивая спиртные напитки, один из мужчин убил своего приятеля по застолью. Подозреваемый задержан», — указано в сообщении.

Следователи проводят необходимые мероприятия, сообщается в канале со ссылкой на данные СУ СКР по ЯНАО. В ведомство направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.