Житель ЯНАО убил собутыльника во время застолья

Подозреваемого задержали силовики
В Салехарде (ЯНАО) во время застолья мужчина убил своего знакомого. Информация опубликована в telegram-канале «Салехард Онлайн».
«В доме по улице Арктическая, распивая спиртные напитки, один из мужчин убил своего приятеля по застолью. Подозреваемый задержан», — указано в сообщении.
Следователи проводят необходимые мероприятия, сообщается в канале со ссылкой на данные СУ СКР по ЯНАО. В ведомство направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.
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