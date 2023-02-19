19 февраля 2023
18 февраля 2023
17 февраля 2023

Житель ЯНАО пожаловался на опасных паразитов в оленине из «Пятерочки». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухня КМНС. Сургут, мясо, национальная кухня, сырая оленина, строгонина
Мужчина написал заявление в прокуратуру Фото:

Житель Салехарда (ЯНАО) обнаружил в оленине, приобретенной в «Пятерочке», яйца гельминтов. Об этом он сообщил в соцсетях.

«17.02.2023 г. в „Сделано на Ямале“ (Пятерочка, ул. Матросова 15) была приобретена вырезка оленины. При разделке выявлены яйца гельминтов. По внешним признакам похоже на финноз (цистицеркоз), вызываемый личиночной стадией бычьего цепня», — написал анонимный пользователь, разместив фото мяса.

Мужчина отметил, что в Роспотребнадзоре и СанЭпидемстанции отказались брать мясо на анализ, объясняя это тем, что сначала нужно написать заявление. «На сайте Роспотребнадзора форму подачи заявления не нашел. Заявление подано в прокуратуру г. Салехарда», — добавил он. Поставщиком продукции оказался муниципальный мясоперерабатывающий комплекс «Паюта» в поселке Аксарка.

В Роспотребнадзор и мясоперерабатывающий комплекс агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Мужевской школе ЯНАО обнаружили более 200 килограмм просроченного мяса. В адрес руководителя школы возбуждено уголовное дело.

Житель Салехарда обнаружил паразитов в оленине из «Пятерочки»

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Житель Салехарда (ЯНАО) обнаружил в оленине, приобретенной в «Пятерочке», яйца гельминтов. Об этом он сообщил в соцсетях. «17.02.2023 г. в „Сделано на Ямале“ (Пятерочка, ул. Матросова 15) была приобретена вырезка оленины. При разделке выявлены яйца гельминтов. По внешним признакам похоже на финноз (цистицеркоз), вызываемый личиночной стадией бычьего цепня», — написал анонимный пользователь, разместив фото мяса. Мужчина отметил, что в Роспотребнадзоре и СанЭпидемстанции отказались брать мясо на анализ, объясняя это тем, что сначала нужно написать заявление. «На сайте Роспотребнадзора форму подачи заявления не нашел. Заявление подано в прокуратуру г. Салехарда», — добавил он. Поставщиком продукции оказался муниципальный мясоперерабатывающий комплекс «Паюта» в поселке Аксарка. В Роспотребнадзор и мясоперерабатывающий комплекс агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Мужевской школе ЯНАО обнаружили более 200 килограмм просроченного мяса. В адрес руководителя школы возбуждено уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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