19 февраля 2023
18 февраля 2023

В Общественной палате Тюменской области началась борьба за пост главы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Общественная палата Тюменской области первое заседание. Тюмень, чеботарев геннадий
Нынешний глава ОП ТО Геннадий Чеботарев покинет свой пост Фото:

Две группы в тюменской элите пытаются провести своих кандидатов на пост председателя нового состава Общественной палаты Тюменской области (ОП ТО). Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. Один из кандидатов — экс-прокурор и глава Общественной платы Тюмени Ольга Загвязинская, второй — руководитель аппарата ОП ТО Артур Юрьев.

«В Загвязинской заинтересован силовой блок, который через нее сможет контролировать главный орган местного самоуправления региона. Женщина также обладает авторитетом среди нынешних членов палаты. Если сценарий с ее выдвижением будет разыгран, кандидатуру поддержит большинство», — рассказал источник в политической элите.

В Юрьеве как в руководителе, по словам собеседника URA.RU, видят потенциал часть нынешних членов ОП, поддерживаемых Тюменской облдумой. «Юрьев как никто погружен в дела палаты, он опытный аппаратчик. Но пока не ясно, хочет ли он сам выдвигать свою кандидатуру», — отметил он.

При этом несколько источников в политической элите региона заявили агентству, что действующий председатель ОП ТО Геннадий Чеботарев покинет свой пост. «Место в палате ему сохранят, но возглавлять он ее не будет. Дело в возрасте (74 года) и состоянии здоровья Чеботарева», — рассказал один из инсайдеров. Новый состав и руководство ОП будут определены в марте.

В аппарат ОП ТО направлен запрос. Ответ на него ожидается.

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Две группы в тюменской элите пытаются провести своих кандидатов на пост председателя нового состава Общественной палаты Тюменской области (ОП ТО). Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. Один из кандидатов — экс-прокурор и глава Общественной платы Тюмени Ольга Загвязинская, второй — руководитель аппарата ОП ТО Артур Юрьев. «В Загвязинской заинтересован силовой блок, который через нее сможет контролировать главный орган местного самоуправления региона. Женщина также обладает авторитетом среди нынешних членов палаты. Если сценарий с ее выдвижением будет разыгран, кандидатуру поддержит большинство», — рассказал источник в политической элите. В Юрьеве как в руководителе, по словам собеседника URA.RU, видят потенциал часть нынешних членов ОП, поддерживаемых Тюменской облдумой. «Юрьев как никто погружен в дела палаты, он опытный аппаратчик. Но пока не ясно, хочет ли он сам выдвигать свою кандидатуру», — отметил он. При этом несколько источников в политической элите региона заявили агентству, что действующий председатель ОП ТО Геннадий Чеботарев покинет свой пост. «Место в палате ему сохранят, но возглавлять он ее не будет. Дело в возрасте (74 года) и состоянии здоровья Чеботарева», — рассказал один из инсайдеров. Новый состав и руководство ОП будут определены в марте. В аппарат ОП ТО направлен запрос. Ответ на него ожидается.
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