Прокуратура ЯНАО наказала Роспотребнадзор на игнорирование жителей

21 февраля 2023 в 09:54 Размер текста - 17 +

Прокурор возбудил три административных дела в отношении Роспотребнадзора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Ноябрьска (ЯНАО) возбудила административные дела в отношении Роспотребнадзора за то, что ведомство не перенаправило жалобы жителей в компетентные органы. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры. «Прокуратурой Ноябрьска выявлены системные нарушения порядка рассмотрения обращений граждан в деятельности Роспотребнадзора», — говорится в сообщении. Силовое ведомство установило, что местные жители обратились в Роспотребнадзор с письменными заявлениями об отсутствии мусорных контейнеров рядом с домом, а также о нарушении работы аэропорта и нарушении режима тишины. Заявленные вопросы не относятся к компетенции Роспотребнадзора, при этом в установленный срок ведомство не направило жалобы в другие органы. Прокурор возбудил три административных дела за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Виновное должностное лицо заплатит штраф 15 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что житель Салехарда нашел паразитов в оленине и хотел сдать мясо на проверку в Роспотребнадзор и СанЭпидемстанцию. В учреждениях отказались принимать мясо, поскольку мужчина не написать письменное заявление.

Прокуратура Ноябрьска (ЯНАО) возбудила административные дела в отношении Роспотребнадзора за то, что ведомство не перенаправило жалобы жителей в компетентные органы. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры. «Прокуратурой Ноябрьска выявлены системные нарушения порядка рассмотрения обращений граждан в деятельности Роспотребнадзора», — говорится в сообщении. Силовое ведомство установило, что местные жители обратились в Роспотребнадзор с письменными заявлениями об отсутствии мусорных контейнеров рядом с домом, а также о нарушении работы аэропорта и нарушении режима тишины. Заявленные вопросы не относятся к компетенции Роспотребнадзора, при этом в установленный срок ведомство не направило жалобы в другие органы. Прокурор возбудил три административных дела за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Виновное должностное лицо заплатит штраф 15 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что житель Салехарда нашел паразитов в оленине и хотел сдать мясо на проверку в Роспотребнадзор и СанЭпидемстанцию. В учреждениях отказались принимать мясо, поскольку мужчина не написать письменное заявление.