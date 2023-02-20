20 февраля 2023
19 февраля 2023
18 февраля 2023

Прокуратура ЯНАО наказала Роспотребнадзор на игнорирование жителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура
Прокурор возбудил три административных дела в отношении Роспотребнадзора Фото:

Прокуратура Ноябрьска (ЯНАО) возбудила административные дела в отношении Роспотребнадзора за то, что ведомство не перенаправило жалобы жителей в компетентные органы. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры.

«Прокуратурой Ноябрьска выявлены системные нарушения порядка рассмотрения обращений граждан в деятельности Роспотребнадзора», — говорится в сообщении. Силовое ведомство установило, что местные жители обратились в Роспотребнадзор с письменными заявлениями об отсутствии мусорных контейнеров рядом с домом, а также о нарушении работы аэропорта и нарушении режима тишины. Заявленные вопросы не относятся к компетенции Роспотребнадзора, при этом в установленный срок ведомство не направило жалобы в другие органы.

Прокурор возбудил три административных дела за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Виновное должностное лицо заплатит штраф 15 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Салехарда нашел паразитов в оленине и хотел сдать мясо на проверку в Роспотребнадзор и СанЭпидемстанцию. В учреждениях отказались принимать мясо, поскольку мужчина не написать письменное заявление.

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Прокуратура Ноябрьска (ЯНАО) возбудила административные дела в отношении Роспотребнадзора за то, что ведомство не перенаправило жалобы жителей в компетентные органы. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры. «Прокуратурой Ноябрьска выявлены системные нарушения порядка рассмотрения обращений граждан в деятельности Роспотребнадзора», — говорится в сообщении. Силовое ведомство установило, что местные жители обратились в Роспотребнадзор с письменными заявлениями об отсутствии мусорных контейнеров рядом с домом, а также о нарушении работы аэропорта и нарушении режима тишины. Заявленные вопросы не относятся к компетенции Роспотребнадзора, при этом в установленный срок ведомство не направило жалобы в другие органы. Прокурор возбудил три административных дела за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Виновное должностное лицо заплатит штраф 15 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что житель Салехарда нашел паразитов в оленине и хотел сдать мясо на проверку в Роспотребнадзор и СанЭпидемстанцию. В учреждениях отказались принимать мясо, поскольку мужчина не написать письменное заявление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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