На трассе из Тюмени в Омск задержали дилеров с крупной партией наркотиков

21 февраля 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД решили осмотреть авто, водитель и пассажир которого сильно нервничали Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU На федеральной трассе Р402 из Тюмени в Омск, на территории Тюменского района, сотрудниками полиции задержаны дилеры из Иркутска, перевозящие 19 килограммов наркотиков. Об этом сообщает «МВД Медиа». «В Тюменской области автоинспекторы изъяли порядка 19 кг мефедрона из машины двух иркутских наркокурьеров. Злоумышленники, мужчины 36 и 33 лет, забрали крупную партию запрещенного вещества по указанию неизвестного куратора наркомаркета в Подмосковье и Свердловской области», — сообщает «МВД Медиа». Задержание произошло в Тюменском районе области. Сотрудники ГИБДД остановили Audi, водитель и пассажир которого заметно нервничали. Инспекторы осмотрели багажник машины и под запасным колесом обнаружили тайник с запрещенными веществами. Сбывать наркотик мужчины собирались в Иркутске. При себе у них оказалось более 90 000 разовых доз. Возбуждено уголовное дело, мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.

На федеральной трассе Р402 из Тюмени в Омск, на территории Тюменского района, сотрудниками полиции задержаны дилеры из Иркутска, перевозящие 19 килограммов наркотиков. Об этом сообщает «МВД Медиа». «В Тюменской области автоинспекторы изъяли порядка 19 кг мефедрона из машины двух иркутских наркокурьеров. Злоумышленники, мужчины 36 и 33 лет, забрали крупную партию запрещенного вещества по указанию неизвестного куратора наркомаркета в Подмосковье и Свердловской области», — сообщает «МВД Медиа». Задержание произошло в Тюменском районе области. Сотрудники ГИБДД остановили Audi, водитель и пассажир которого заметно нервничали. Инспекторы осмотрели багажник машины и под запасным колесом обнаружили тайник с запрещенными веществами. Сбывать наркотик мужчины собирались в Иркутске. При себе у них оказалось более 90 000 разовых доз. Возбуждено уголовное дело, мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.