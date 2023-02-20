В Тюмени объявили сбор блинов для бездомных

В Масленицу тюменцы могут угостить бездомных блинами Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Центр «Милосердие» в Тюмени объявил сбор блинов для бездомных, чтобы угостить своих подопечных в честь Масленицы. Информация размещена в группе волонтерского центра в социальной сети «ВКонтакте».

«Объявляем ежегодный сбор блинов для бездомных людей. Началась Масленица, и мы хотим угостить тех, кто получает нашу помощь. На этой неделе принимаем блины — сладкие и сытные, толстые и тонкие, с начинкой и обычные, с дырочками и без них, в любом количестве», — говорится в сообщении в группе центра «Милосердие».

Блины принимают по адресу: улица Коммунистическая, дом 70. Принести угощение можно ежедневно, с 10:00 до 21:00. Их получат те, кто проживает в приютах Центра, а также голодающие тюменцы, обращающиеся в «Милосердие» за помощью.