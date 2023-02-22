Американцы резко изменили позицию по возвращению Крыма Украине

Newsweek: американцы не поддерживают планы Киева по наступлению на Крым
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Клипарт. Коктебель, скала золотые ворота, природа крыма
Американцы не поддерживают планы Украины вернуть Крым, свидетельствуют данные опроса Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Планы Украины вернуть Крым поддерживает небольшая часть американцев. Такой вывод следует из данных опроса, который провела компания Redfield & Wilton Strategies.

«Только 28% респондентов заявили, что Киев должен стремиться вернуть все территории, утраченные с февраля 2014 года», — передает Newsweek исследование компании. Еще 46% опрошенных считают, что Украина должна попытаться вернуть только те регионы, которые решили войти в состав России в 2022 году. 18% принявших участие в опросе считают, что США должны помешать попыткам Киева вернуть Крым.

Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Осенью 2022 года референдумы о присоединении к Российской Федерации также были проведены в Херсонской и Запорожской областях, а также в ЛНР и ДНР. Абсолютное большинство жителей регионов поддержали вхождение в состав России. Вице-премьер Марат Хуснуллин анонсировал, что в ближайшем будущем будут готовы программы развития новых российских регионов, передает RT.

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Планы Украины вернуть Крым поддерживает небольшая часть американцев. Такой вывод следует из данных опроса, который провела компания Redfield & Wilton Strategies. «Только 28% респондентов заявили, что Киев должен стремиться вернуть все территории, утраченные с февраля 2014 года», — передает Newsweek исследование компании. Еще 46% опрошенных считают, что Украина должна попытаться вернуть только те регионы, которые решили войти в состав России в 2022 году. 18% принявших участие в опросе считают, что США должны помешать попыткам Киева вернуть Крым. Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Осенью 2022 года референдумы о присоединении к Российской Федерации также были проведены в Херсонской и Запорожской областях, а также в ЛНР и ДНР. Абсолютное большинство жителей регионов поддержали вхождение в состав России. Вице-премьер Марат Хуснуллин анонсировал, что в ближайшем будущем будут готовы программы развития новых российских регионов, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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