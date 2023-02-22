Врач заявила, что у Костомарова очень мало шансов выжить

22 февраля 2023 в 21:35 Размер текста - 17 +

Костомарову ампутировали часть конечностей из-за гангрены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова крайне мало шансов на выживание. Ранее Костомарову ампутировали часть конечностей из-за гангрены, которая стала развиваться после медицинского лечения. Об этом заявила врач-иммунолог Ирина Ярцева. «С самого начала у него все пошло не так, к сожалению. Все, что пытаются делать врачи, это что-то невероятное, в таких случаях очень мало шансов на выживание. Никаких прогнозов никто давать не может, слишком агрессивное течение, — заявила Ярцева в разговоре с NEWS.ru . История с ампутацией конечностей у Костомарова началась после того, как его положили в больницу из-за пневмонии. Болезнь протекала крайне тяжело, поэтому врачи подключили спортсмена к ЭКМ. При таком виде лечения к телу человеку подключаются искусственное легкое и сердце. Однако после этого в организме спортсмена стала накапливаться жидкость в легких, появились проблемы с кровообращением. Спортсмену пришлось ампутировать часть конечностей.

У олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова крайне мало шансов на выживание. Ранее Костомарову ампутировали часть конечностей из-за гангрены, которая стала развиваться после медицинского лечения. Об этом заявила врач-иммунолог Ирина Ярцева. «С самого начала у него все пошло не так, к сожалению. Все, что пытаются делать врачи, это что-то невероятное, в таких случаях очень мало шансов на выживание. Никаких прогнозов никто давать не может, слишком агрессивное течение, — заявила Ярцева в разговоре с NEWS.ru. История с ампутацией конечностей у Костомарова началась после того, как его положили в больницу из-за пневмонии. Болезнь протекала крайне тяжело, поэтому врачи подключили спортсмена к ЭКМ. При таком виде лечения к телу человеку подключаются искусственное легкое и сердце. Однако после этого в организме спортсмена стала накапливаться жидкость в легких, появились проблемы с кровообращением. Спортсмену пришлось ампутировать часть конечностей.