Врач заявила, что у Костомарова очень мало шансов выжить

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Костомарову ампутировали часть конечностей из-за гангрены Фото:

У олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова крайне мало шансов на выживание. Ранее Костомарову ампутировали часть конечностей из-за гангрены, которая стала развиваться после медицинского лечения. Об этом заявила врач-иммунолог Ирина Ярцева.

«С самого начала у него все пошло не так, к сожалению. Все, что пытаются делать врачи, это что-то невероятное, в таких случаях очень мало шансов на выживание. Никаких прогнозов никто давать не может, слишком агрессивное течение, — заявила Ярцева в разговоре с NEWS.ru.

История с ампутацией конечностей у Костомарова началась после того, как его положили в больницу из-за пневмонии. Болезнь протекала крайне тяжело, поэтому врачи подключили спортсмена к ЭКМ. При таком виде лечения к телу человеку подключаются искусственное легкое и сердце. Однако после этого в организме спортсмена стала накапливаться жидкость в легких, появились проблемы с кровообращением. Спортсмену пришлось ампутировать часть конечностей.

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У олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова крайне мало шансов на выживание. Ранее Костомарову ампутировали часть конечностей из-за гангрены, которая стала развиваться после медицинского лечения. Об этом заявила врач-иммунолог Ирина Ярцева. «С самого начала у него все пошло не так, к сожалению. Все, что пытаются делать врачи, это что-то невероятное, в таких случаях очень мало шансов на выживание. Никаких прогнозов никто давать не может, слишком агрессивное течение, — заявила Ярцева в разговоре с NEWS.ru. История с ампутацией конечностей у Костомарова началась после того, как его положили в больницу из-за пневмонии. Болезнь протекала крайне тяжело, поэтому врачи подключили спортсмена к ЭКМ. При таком виде лечения к телу человеку подключаются искусственное легкое и сердце. Однако после этого в организме спортсмена стала накапливаться жидкость в легких, появились проблемы с кровообращением. Спортсмену пришлось ампутировать часть конечностей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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