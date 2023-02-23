Курганский синоптик сфотографировал уникальное небесное явление

24 февраля 2023 в 00:46 Размер текста - 17 +

По словам фотографа, астрономическое явление можно наблюдать прямо сейчас Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ночном небе над Курганом замечено уникальное небесное явление. Фотографией поделился синоптик-любитель Илья Винштейн. «Прямо сейчас на юго-западе. Можно увидеть „слияние“ Луны, Юпитера и Венеры», — написал синоптик в своей группе «Погода 45 — погода в Кургане» в соцсети «ВКонтакте». По словам астронома Владилена Санакоева, с 21 февраля и по начало марта жители УрФО и Пермского края смогут наблюдать в небе удивительные события. По его мнению, 22 число должно было стать самым красивым вечером 2023 года. Санакоев рассказывал URA.RU, что в этот день Луна будет окружена Венерой и Юпитером. Курганский синоптик сфотографировал сближение планет Фото: VK «Погода 45 — погода в Кургане»

В ночном небе над Курганом замечено уникальное небесное явление. Фотографией поделился синоптик-любитель Илья Винштейн. «Прямо сейчас на юго-западе. Можно увидеть „слияние“ Луны, Юпитера и Венеры», — написал синоптик в своей группе «Погода 45 — погода в Кургане» в соцсети «ВКонтакте». По словам астронома Владилена Санакоева, с 21 февраля и по начало марта жители УрФО и Пермского края смогут наблюдать в небе удивительные события. По его мнению, 22 число должно было стать самым красивым вечером 2023 года. Санакоев рассказывал URA.RU, что в этот день Луна будет окружена Венерой и Юпитером.