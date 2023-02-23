23 февраля 2023
22 февраля 2023

Курганский синоптик сфотографировал уникальное небесное явление

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Туристическая природная достопримечательность Колчимский (Помяненный) камень. Красновищерск, лето, памятник природы, природа, звездное небо, туризм пермский край, помяненный камень, ночной лес
По словам фотографа, астрономическое явление можно наблюдать прямо сейчас Фото:

В ночном небе над Курганом замечено уникальное небесное явление. Фотографией поделился синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Прямо сейчас на юго-западе. Можно увидеть „слияние“ Луны, Юпитера и Венеры», — написал синоптик в своей группе «Погода 45 — погода в Кургане» в соцсети «ВКонтакте».

По словам астронома Владилена Санакоева, с 21 февраля и по начало марта жители УрФО и Пермского края смогут наблюдать в небе удивительные события. По его мнению, 22 число должно было стать самым красивым вечером 2023 года. Санакоев рассказывал URA.RU, что в этот день Луна будет окружена Венерой и Юпитером.

Курганский синоптик сфотографировал сближение планет
Фото:

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В ночном небе над Курганом замечено уникальное небесное явление. Фотографией поделился синоптик-любитель Илья Винштейн. «Прямо сейчас на юго-западе. Можно увидеть „слияние“ Луны, Юпитера и Венеры», — написал синоптик в своей группе «Погода 45 — погода в Кургане» в соцсети «ВКонтакте». По словам астронома Владилена Санакоева, с 21 февраля и по начало марта жители УрФО и Пермского края смогут наблюдать в небе удивительные события. По его мнению, 22 число должно было стать самым красивым вечером 2023 года. Санакоев рассказывал URA.RU, что в этот день Луна будет окружена Венерой и Юпитером.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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