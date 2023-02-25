Киселев пожалел Европу из-за введения 10-го пакета санкций

26 февраля 2023 в 01:29 Размер текста - 17 +

Дмитрий Киселев назвал санкции ЕС шагом к саморазрушению Европы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции ЕС против международной медиагруппы «Россия сегодня» — новый шаг саморазрушения Европы. Об этом заявил гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселев. Он озвучил, что к таким мерам ее толкают США. «Плохая история. Европу американцы заставляют быть „святее Папы“. США не объявили пока санкций против нашей медиагруппы, но толкают Европу вперед. Для Европы это очередной шаг саморазрушения в угоду неизвестно кому. Жаль нашу некогда общую цивилизацию, которую Россия неоднократно спасала. Тем же по большому счету занимаемся и сейчас», — сказал гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев агентству РИА Новости. В рамках 10-го пакета под персональные санкции попал исполнительный директор «Россия сегодня» Кирилл Вышинский. Он отметил, что это не вызвало у него никаких эмоций. Также ограничения были введены против главного редактора телеканала «Россия-24» Евгения Бекасова и замдиректора «Первого канала» Кирилла Клейменова. В рамках 10-го пакета санкций против России Евросоюз ввел ограничения в отношении 82 физлиц. В санкционный список попали Министерство обороны и Служба внешней разведки России. На сегодня, учитывая этот пакет, под санкциями находятся 1473 физических и 205 юридических лиц. В ЕС добавили, что физлицам запрещено въезжать в страны Евросоюза и следовать через него с транзитом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Санкции ЕС против международной медиагруппы «Россия сегодня» — новый шаг саморазрушения Европы. Об этом заявил гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселев. Он озвучил, что к таким мерам ее толкают США. «Плохая история. Европу американцы заставляют быть „святее Папы“. США не объявили пока санкций против нашей медиагруппы, но толкают Европу вперед. Для Европы это очередной шаг саморазрушения в угоду неизвестно кому. Жаль нашу некогда общую цивилизацию, которую Россия неоднократно спасала. Тем же по большому счету занимаемся и сейчас», — сказал гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев агентству РИА Новости. В рамках 10-го пакета под персональные санкции попал исполнительный директор «Россия сегодня» Кирилл Вышинский. Он отметил, что это не вызвало у него никаких эмоций. Также ограничения были введены против главного редактора телеканала «Россия-24» Евгения Бекасова и замдиректора «Первого канала» Кирилла Клейменова. В рамках 10-го пакета санкций против России Евросоюз ввел ограничения в отношении 82 физлиц. В санкционный список попали Министерство обороны и Служба внешней разведки России. На сегодня, учитывая этот пакет, под санкциями находятся 1473 физических и 205 юридических лиц. В ЕС добавили, что физлицам запрещено въезжать в страны Евросоюза и следовать через него с транзитом.