Путевки из Тюмени в Турцию резко подорожают

Турпоездки в Турцию станут для тюменцев дороже на 10-15%

26 февраля 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

Цена путевок в Турцию для тюменцев вырастет на 10-15% Фото: Нина Калинина © URA.RU Путевки в Турцию станут дороже для тюменцев на 10-15%. Об этом сообщила старший преподаватель факультета гостеприимства университета «Синергия» Мария Клевицкая. По словам эксперта, такое изменение стоимости связано с сезонным удорожанием. «Путевки из Тюмени в Турцию подорожают на 10-15%. <…> Стоимость туров в Турцию на сезон 2023 года в среднем выросла на 20-40% по сравнению с прошлым годом. Анализ стоимости показывает, что Турция уже не является массовым доступным направлением. Наиболее ощутимый рост в сегменте «пять звезд», — сообщает издание РБК Тюмень со ссылкой на мнение эксперта. Также Клевицкая добавила, что повлиять на стоимость путевок может и недавнее землетрясение. По словам экспертов, курортные города не пострадали. Но возможно турецкие компании изъявят желание пересмотреть условия договоров. «Будет ли пересмотр по причине трагических событий, произошедших в стране, сказать сложно. Контракты с туроператорами были подписаны до землетрясения», — рассказала эксперт. Ранее в туристических фирмах уже сообщали об увеличении стоимости туров из Тюмени в Турцию. Как рассказала URA.RU сотрудница одной из фирм, изменение цен связано с нехваткой бортов для перевозок.

Путевки в Турцию станут дороже для тюменцев на 10-15%. Об этом сообщила старший преподаватель факультета гостеприимства университета «Синергия» Мария Клевицкая. По словам эксперта, такое изменение стоимости связано с сезонным удорожанием. «Путевки из Тюмени в Турцию подорожают на 10-15%. <…> Стоимость туров в Турцию на сезон 2023 года в среднем выросла на 20-40% по сравнению с прошлым годом. Анализ стоимости показывает, что Турция уже не является массовым доступным направлением. Наиболее ощутимый рост в сегменте «пять звезд», — сообщает издание РБК Тюмень со ссылкой на мнение эксперта. Также Клевицкая добавила, что повлиять на стоимость путевок может и недавнее землетрясение. По словам экспертов, курортные города не пострадали. Но возможно турецкие компании изъявят желание пересмотреть условия договоров. «Будет ли пересмотр по причине трагических событий, произошедших в стране, сказать сложно. Контракты с туроператорами были подписаны до землетрясения», — рассказала эксперт. Ранее в туристических фирмах уже сообщали об увеличении стоимости туров из Тюмени в Турцию. Как рассказала URA.RU сотрудница одной из фирм, изменение цен связано с нехваткой бортов для перевозок.