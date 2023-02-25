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Путевки из Тюмени в Турцию резко подорожают

Турпоездки в Турцию станут для тюменцев дороже на 10-15%
© Служба новостей «URA.RU»
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Турция, пальма
Цена путевок в Турцию для тюменцев вырастет на 10-15% Фото:

Путевки в Турцию станут дороже для тюменцев на 10-15%. Об этом сообщила старший преподаватель факультета гостеприимства университета «Синергия» Мария Клевицкая. По словам эксперта, такое изменение стоимости связано с сезонным удорожанием.

«Путевки из Тюмени в Турцию подорожают на 10-15%. <…> Стоимость туров в Турцию на сезон 2023 года в среднем выросла на 20-40% по сравнению с прошлым годом. Анализ стоимости показывает, что Турция уже не является массовым доступным направлением. Наиболее ощутимый рост в сегменте «пять звезд», — сообщает издание РБК Тюмень со ссылкой на мнение эксперта.

Также Клевицкая добавила, что повлиять на стоимость путевок может и недавнее землетрясение. По словам экспертов, курортные города не пострадали. Но возможно турецкие компании изъявят желание пересмотреть условия договоров. «Будет ли пересмотр по причине трагических событий, произошедших в стране, сказать сложно. Контракты с туроператорами были подписаны до землетрясения», — рассказала эксперт.

Ранее в туристических фирмах уже сообщали об увеличении стоимости туров из Тюмени в Турцию. Как рассказала URA.RU сотрудница одной из фирм, изменение цен связано с нехваткой бортов для перевозок.

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Путевки в Турцию станут дороже для тюменцев на 10-15%. Об этом сообщила старший преподаватель факультета гостеприимства университета «Синергия» Мария Клевицкая. По словам эксперта, такое изменение стоимости связано с сезонным удорожанием. «Путевки из Тюмени в Турцию подорожают на 10-15%. <…> Стоимость туров в Турцию на сезон 2023 года в среднем выросла на 20-40% по сравнению с прошлым годом. Анализ стоимости показывает, что Турция уже не является массовым доступным направлением. Наиболее ощутимый рост в сегменте «пять звезд», — сообщает издание РБК Тюмень со ссылкой на мнение эксперта. Также Клевицкая добавила, что повлиять на стоимость путевок может и недавнее землетрясение. По словам экспертов, курортные города не пострадали. Но возможно турецкие компании изъявят желание пересмотреть условия договоров. «Будет ли пересмотр по причине трагических событий, произошедших в стране, сказать сложно. Контракты с туроператорами были подписаны до землетрясения», — рассказала эксперт. Ранее в туристических фирмах уже сообщали об увеличении стоимости туров из Тюмени в Турцию. Как рассказала URA.RU сотрудница одной из фирм, изменение цен связано с нехваткой бортов для перевозок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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