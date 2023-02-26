26 февраля 2023

В тюменские суды сообщили о заложенных бомбах

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, патруль ппс, полиция, кинолог с собакой
Здания обследовали, но ничего опасного в них не нашли Фото:

Несколько судов Тюменской области получили письма о заложенных в зданиях взрывных устройствах. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. По итогу обследований информация не подтвердилась.

«На электронную почту некоторых судов Тюмени и Тюменской области поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. В данное время все помещения судов обследованы спецслужбами. Источника опасности не обнаружено», — сообщили URA.RU в пресс-службе судебной системы региона.

В настоящее время суды продолжают работу в обычном режиме. Как ранее писало агентство, сообщения о лжеминированиях уже поступали в суды Тюменской области в январе. Еще чаще подобные письма приходят на почты образовательных учреждений.

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Несколько судов Тюменской области получили письма о заложенных в зданиях взрывных устройствах. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. По итогу обследований информация не подтвердилась. «На электронную почту некоторых судов Тюмени и Тюменской области поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. В данное время все помещения судов обследованы спецслужбами. Источника опасности не обнаружено», — сообщили URA.RU в пресс-службе судебной системы региона. В настоящее время суды продолжают работу в обычном режиме. Как ранее писало агентство, сообщения о лжеминированиях уже поступали в суды Тюменской области в январе. Еще чаще подобные письма приходят на почты образовательных учреждений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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