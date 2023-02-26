В тюменские суды сообщили о заложенных бомбах

Несколько судов Тюменской области получили письма о заложенных в зданиях взрывных устройствах. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. По итогу обследований информация не подтвердилась.
«На электронную почту некоторых судов Тюмени и Тюменской области поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. В данное время все помещения судов обследованы спецслужбами. Источника опасности не обнаружено», — сообщили URA.RU в пресс-службе судебной системы региона.
В настоящее время суды продолжают работу в обычном режиме. Как ранее писало агентство, сообщения о лжеминированиях уже поступали в суды Тюменской области в январе. Еще чаще подобные письма приходят на почты образовательных учреждений.
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