В тюменские суды сообщили о заложенных бомбах

27 февраля 2023 в 14:14 Размер текста - 17 +

Здания обследовали, но ничего опасного в них не нашли Фото: Сергей Русанов © URA.RU Несколько судов Тюменской области получили письма о заложенных в зданиях взрывных устройствах. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. По итогу обследований информация не подтвердилась. «На электронную почту некоторых судов Тюмени и Тюменской области поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. В данное время все помещения судов обследованы спецслужбами. Источника опасности не обнаружено», — сообщили URA.RU в пресс-службе судебной системы региона. В настоящее время суды продолжают работу в обычном режиме. Как ранее писало агентство, сообщения о лжеминированиях уже поступали в суды Тюменской области в январе. Еще чаще подобные письма приходят на почты образовательных учреждений.

Несколько судов Тюменской области получили письма о заложенных в зданиях взрывных устройствах. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. По итогу обследований информация не подтвердилась. «На электронную почту некоторых судов Тюмени и Тюменской области поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. В данное время все помещения судов обследованы спецслужбами. Источника опасности не обнаружено», — сообщили URA.RU в пресс-службе судебной системы региона. В настоящее время суды продолжают работу в обычном режиме. Как ранее писало агентство, сообщения о лжеминированиях уже поступали в суды Тюменской области в январе. Еще чаще подобные письма приходят на почты образовательных учреждений.