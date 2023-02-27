В Тюмени прокуратура проверит педагога, наказавшего детей голодом за проступки

28 февраля 2023 в 17:58 Размер текста - 17 +

Прокуратура даст оценку действиям классного руководителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура Тюмени даст правовую оценку действиям классного руководителя из школы №56, которая наказала учеников голодом, не заказав детям питание из-за их хулиганского поведения. Об этом URA.RU сообщила директор образовательного учреждения. «Информация, изложенная в соцсетях, подтвердилась. Применять подобные меры к воспитанию обучающихся неприемлемо. Оценка правовых действий педагога проводится прокуратурой города Тюмени», — сообщила URA.RU директор школы №56 Ольга Живодерова. Она также отметила, что классный руководитель грубо нарушил служебную дисциплину и профессиональный кодекс. За это ей вынесли выговор. Как ранее писало URA.RU, скандал произошел в шестой параллели школы №56. В новом учебном заведении в Ново-Патрушево классный руководитель отказалась заказывать питание для учеников. Так она решила наказать детей за то, что кто-то из них съедает лишние порции в столовой. Поведение педагога возмутило родителей и было предано огласке.

Прокуратура Тюмени даст правовую оценку действиям классного руководителя из школы №56, которая наказала учеников голодом, не заказав детям питание из-за их хулиганского поведения. Об этом URA.RU сообщила директор образовательного учреждения. «Информация, изложенная в соцсетях, подтвердилась. Применять подобные меры к воспитанию обучающихся неприемлемо. Оценка правовых действий педагога проводится прокуратурой города Тюмени», — сообщила URA.RU директор школы №56 Ольга Живодерова. Она также отметила, что классный руководитель грубо нарушил служебную дисциплину и профессиональный кодекс. За это ей вынесли выговор. Как ранее писало URA.RU, скандал произошел в шестой параллели школы №56. В новом учебном заведении в Ново-Патрушево классный руководитель отказалась заказывать питание для учеников. Так она решила наказать детей за то, что кто-то из них съедает лишние порции в столовой. Поведение педагога возмутило родителей и было предано огласке.