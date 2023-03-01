Спонсор «Единой России» бросает вызов мэрии Екатеринбурга

Анатолий Никифоров (слева) и Сергей Мелехин, по слухам, уже выбрали альтернативного кандидата (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Группа «Таганский ряд» — один из спонсоров свердловской «Единой России» — оспорит план мэрии Екатеринбурга на сентябрьские выборы в гордуму. На праймериз ЕР бизнесмены выдвинут своего кандидата против директора школы №168, действующего депутата Татьяны Вяткиной, рассказал URA.RU источник в муниципальной власти.

С подачи мэра Алексея Орлова Вяткина заняла Верх-Исетский округ №2 по итогам довыборов в марте 2022-го. До перехода в заксобрание в сентябре 2021-го эту территорию контролировал Сергей Мелехин — секретарь Верх-Исетского отделения ЕР и соратник директора «Таганского ряда» Анатолия Никифорова. «На выборах-2023 „Таганский ряд“ решил отыграть позицию. Против Вяткиной на праймериз идет человек Мелехина и Никифорова», — поделился источник, не называя фамилий.

Потенциальным кандидатом от «Таганского ряда» называют экс-депутата Александра Мяконьких. В 2018 году он, шедший при поддержке старой городской команды опального экс-вице-мэра Владимира Тунгусова, проиграл в округе №4 Александру Колесникову (авторитетный коммунальный холдинг). Однако в разговоре с URA.RU Мелехин заявил, что не просто не участвует, а даже не слышал о чем-то подобном.

Третий собеседник URA.RU выразил уверенность, что «Таганский ряд» не будет вклиниваться в кампанию на ВИЗе, не получив задания или одобрения от Орлова. К тому же Никифорову уже якобы гарантировано, что его товарищу, вице-спикеру думы Виктору Тестову не будут чинить препятствий в его Железнодорожном округе.