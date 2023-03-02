Курганцы из-за транспортной реформы стали чаще пользоваться автобусами старых маршрутов

Жители Кургана после начала транспортной реформы стали чаще ездить на автобусах старых маршрутов, так как еще не до конца ориентируются в новых. Об этом URA.RU сообщил председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский.
«Люди не всегда знают нужный номер нового маршрута. Они ждут старого. Поэтому перевозчики, которые не вошли в транспортную реформу, сейчас везут больше людей, чем те, которые в ней участвуют», — рассказал Кимаковский.
Ранее мэр Кургана Елена Ситникова провела встречу с перевозчиками, чиновниками и представителями профсоюзов. Участники встречи обсуждали график движения автобусов и корректировку расписания отдельных маршрутов. По словам Ситниковой, нареканий от представителей профсоюзов не было, остались только точечные вопросы.
С начала 2023 года в Кургане началась транспортная реформа, в рамках которой 40 новых автобусных маршрутов постепенно заменят 51 старый. За первую неделю реформы горожане оставили сотни жалоб, связанных с движением автобусов.
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