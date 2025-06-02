Bloomberg: Грэм* требует новых санкций против России до саммита G7

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Грэм* планирует принять антироссийские санкции в первой половине июня
Грэм* планирует принять антироссийские санкции в первой половине июня Фото:
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Сенатор США Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) выразил намерение добиться принятия дополнительных санкций в отношении России до проведения саммита G7, который запланирован на 15 июня. Об этом сообщило агентство Bloomberg. 

«К саммиту G7 мы надеемся обеспечить введение санкций — в координации с Европой — чтобы направить недвусмысленный сигнал Китаю», — передало агентство слова Грэма. Там добавили, что инициативу одобрили 82 сенатора. Саммит пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.

Ранее стало извесно, что новый пакет санкций против России уже подготовлен властями США. Он ожидает окончательного одобрения президента страны Дональда Трампа, передает RT.

*Линдси Грэм внесен в РФ в список террористов и экстремистов. 

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Сенатор США Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) выразил намерение добиться принятия дополнительных санкций в отношении России до проведения саммита G7, который запланирован на 15 июня. Об этом сообщило агентство Bloomberg.  «К саммиту G7 мы надеемся обеспечить введение санкций — в координации с Европой — чтобы направить недвусмысленный сигнал Китаю», — передало агентство слова Грэма. Там добавили, что инициативу одобрили 82 сенатора. Саммит пройдет в Канаде с 15 по 17 июня. Ранее стало извесно, что новый пакет санкций против России уже подготовлен властями США. Он ожидает окончательного одобрения президента страны Дональда Трампа, передает RT. *Линдси Грэм внесен в РФ в список террористов и экстремистов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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