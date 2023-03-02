02 марта 2023
01 марта 2023

Тюменским токарям гарантируют зарплату 120 тысяч рублей и бронь от мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство самолета-амфибии
За вахту в Нижний Новгород токарям заплатят 120 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Токарям из Тюмени, готовым отправиться на вахту в Нижний Новгород, гарантируют предоставить бронь от частичной мобилизации. Также сотруднику обещают платить 120 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сервисе по поиску работы HeadHunter.

«Приглашаем токарей на крупное оборонное предприятие в Нижний Новгород. Оплата почасовая 410/492 рубля в час. Зарплата от 120 тысяч рублей до вычета налогов. Есть бронь от мобилизации», — сообщается в вакансии.

Основным требованием к будущему кандидату является опыт работы от трех лет. Организация также гарантирует оплатить сотруднику проезд и предоставить бесплатное проживание в квартирах и спецодежду. Отмечается, что работать придется пять дней в неделю по 11 часов в сутки.

Частичная мобилизация прошла в России с 21 сентября по 28 октября 2022 года. Специалисты сферы IT и работники стратегически важных предприятий, обеспечивающие их бесперебойную работу, могут рассчитывать на бронь от призыва. Ранее в Кремле сообщили, что информация о второй волне мобилизации отсутствует.

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Токарям из Тюмени, готовым отправиться на вахту в Нижний Новгород, гарантируют предоставить бронь от частичной мобилизации. Также сотруднику обещают платить 120 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сервисе по поиску работы HeadHunter. «Приглашаем токарей на крупное оборонное предприятие в Нижний Новгород. Оплата почасовая 410/492 рубля в час. Зарплата от 120 тысяч рублей до вычета налогов. Есть бронь от мобилизации», — сообщается в вакансии. Основным требованием к будущему кандидату является опыт работы от трех лет. Организация также гарантирует оплатить сотруднику проезд и предоставить бесплатное проживание в квартирах и спецодежду. Отмечается, что работать придется пять дней в неделю по 11 часов в сутки. Частичная мобилизация прошла в России с 21 сентября по 28 октября 2022 года. Специалисты сферы IT и работники стратегически важных предприятий, обеспечивающие их бесперебойную работу, могут рассчитывать на бронь от призыва. Ранее в Кремле сообщили, что информация о второй волне мобилизации отсутствует.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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