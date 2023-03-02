Тюменским токарям гарантируют зарплату 120 тысяч рублей и бронь от мобилизации

Токарям из Тюмени, готовым отправиться на вахту в Нижний Новгород, гарантируют предоставить бронь от частичной мобилизации. Также сотруднику обещают платить 120 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сервисе по поиску работы HeadHunter.
«Приглашаем токарей на крупное оборонное предприятие в Нижний Новгород. Оплата почасовая 410/492 рубля в час. Зарплата от 120 тысяч рублей до вычета налогов. Есть бронь от мобилизации», — сообщается в вакансии.
Основным требованием к будущему кандидату является опыт работы от трех лет. Организация также гарантирует оплатить сотруднику проезд и предоставить бесплатное проживание в квартирах и спецодежду. Отмечается, что работать придется пять дней в неделю по 11 часов в сутки.
Частичная мобилизация прошла в России с 21 сентября по 28 октября 2022 года. Специалисты сферы IT и работники стратегически важных предприятий, обеспечивающие их бесперебойную работу, могут рассчитывать на бронь от призыва. Ранее в Кремле сообщили, что информация о второй волне мобилизации отсутствует.
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