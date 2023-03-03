Безработный курганец обманул центр занятости и получил федеральную выплату

04 марта 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

Трудоустроившись, курганец получил федеральную выплату по безработице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На жителя Шумихинского округа завели уголовное дело о мошенничестве. Его подозревают в том, что он, обманув центр занятости населения, получил федеральную выплату по безработице. Об этом сообщили в УМВД России по Курганской области. «Полицейскими установлено, что 24-летний житель города Шумихи встал на учет по безработице в ГКУ „Центр занятости населения Шумихинского и Альменевского районов Курганской области“. Спустя недолгое время молодой человек устроился на работу. Уполномоченный орган о факте трудоустройства злоумышленник не уведомил, вследствие чего незаконно получил федеральную социальную выплату по безработице», — указано на сайте ведомства. Материальный ущерб составил порядка 4,5 тысяч рублей. Сообщается, что ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности за различные преступления. Курганца будут судить, максимальное наказание по данной статье — арест на срок до четырех месяцев.

На жителя Шумихинского округа завели уголовное дело о мошенничестве. Его подозревают в том, что он, обманув центр занятости населения, получил федеральную выплату по безработице. Об этом сообщили в УМВД России по Курганской области. «Полицейскими установлено, что 24-летний житель города Шумихи встал на учет по безработице в ГКУ „Центр занятости населения Шумихинского и Альменевского районов Курганской области“. Спустя недолгое время молодой человек устроился на работу. Уполномоченный орган о факте трудоустройства злоумышленник не уведомил, вследствие чего незаконно получил федеральную социальную выплату по безработице», — указано на сайте ведомства. Материальный ущерб составил порядка 4,5 тысяч рублей. Сообщается, что ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности за различные преступления. Курганца будут судить, максимальное наказание по данной статье — арест на срок до четырех месяцев.