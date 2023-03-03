03 марта 2023
02 марта 2023

Безработный курганец обманул центр занятости и получил федеральную выплату

© Служба новостей «URA.RU»
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Ярмарка вакансий для граждан предпенсионного возраста в центре занятости населения. Курган, поиск работы, герб россии, служба занятости
Трудоустроившись, курганец получил федеральную выплату по безработице Фото:

На жителя Шумихинского округа завели уголовное дело о мошенничестве. Его подозревают в том, что он, обманув центр занятости населения, получил федеральную выплату по безработице. Об этом сообщили в УМВД России по Курганской области.

«Полицейскими установлено, что 24-летний житель города Шумихи встал на учет по безработице в ГКУ „Центр занятости населения Шумихинского и Альменевского районов Курганской области“. Спустя недолгое время молодой человек устроился на работу. Уполномоченный орган о факте трудоустройства злоумышленник не уведомил, вследствие чего незаконно получил федеральную социальную выплату по безработице», — указано на сайте ведомства.

Материальный ущерб составил порядка 4,5 тысяч рублей. Сообщается, что ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности за различные преступления. Курганца будут судить, максимальное наказание по данной статье — арест на срок до четырех месяцев.

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На жителя Шумихинского округа завели уголовное дело о мошенничестве. Его подозревают в том, что он, обманув центр занятости населения, получил федеральную выплату по безработице. Об этом сообщили в УМВД России по Курганской области. «Полицейскими установлено, что 24-летний житель города Шумихи встал на учет по безработице в ГКУ „Центр занятости населения Шумихинского и Альменевского районов Курганской области“. Спустя недолгое время молодой человек устроился на работу. Уполномоченный орган о факте трудоустройства злоумышленник не уведомил, вследствие чего незаконно получил федеральную социальную выплату по безработице», — указано на сайте ведомства. Материальный ущерб составил порядка 4,5 тысяч рублей. Сообщается, что ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности за различные преступления. Курганца будут судить, максимальное наказание по данной статье — арест на срок до четырех месяцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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